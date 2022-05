Nå skjermes verdens eldste monark

Storbritannias dronning Elizabeth fylte 96 år i forrige uke, men er fremdeles i full jobb. Den siste tiden er det likevel gjort ett spesielt grep for å gi henne mer hvile.

Storbritannias dronning Elizabeth II (på skjermen t.h.) satt i Windsor Castle da Rwandas høykommissær Johnston Busingye og hans kone Phoebe Murerwa var på audiens i Buckingham Palace fredag.

20 minutter siden

Verdens eldste monark var denne uken tilbake på jobb etter syv dagers ferie på sin private eiendom Sandringham i Norfolk. På eiendommen som ligger cirka to og en halv times kjøring fra London, hadde hun blant annet en privat feiring av sin 96-årsdag.

Vel tilbake på jobb holdt dronningen to audienser via dataskjerm fredag, viser bilder fra Reuters. Det foregikk ved at dronningen satt i Windsor Castle, mens gjestene møtte opp i Buckingham Palace, én times kjøring unna. Gjestene fikk snakke med dronningen via en liten dataskjerm.

Først møtte 96-åringen Maltas høykommissær dr. Emmanuel Mallia og hans kone. Deretter var turen kommet til Rwandas høykommissær Johnston Busingye og hans kone.

«Keep calm and carry on zooming», kommenterte den britiske avisen Daily Mail etter møtene. For å skjerme dronningen har hun jobbet stadig mer digitalt de to siste årene.

Storbritannias dronning Elizabeth II var med via en skjerm under en audiens med Maltas høykommissær Dr. Emmanuel Mallia og hans kone Elena Codruta i Buckingham Palace fredag.

– Sparer krefter

Siden begynnelsen av pandemien har dronning Elizabeth holdt de fleste audiensene digitalt. Blant annet åpnet hun en ny sykehusfløy via videolink nylig. Det forteller Trond Norén Isaksen til Aftenposten. Han er historiker og forfatter av seks bøker om kongehus.

– Så vidt jeg forstår er planen at hun kommer til å fortsette å gjøre mye digitalt for å spare krefter. Hun er jo 96 år og ganske skrøpelig. Med unntak av minnegudstjenesten for prins Philip i Westminster Abbey 29. mars, har hun ikke vist seg offentlig utenfor slottene siden oktober i fjor, forteller Norén Isaksen.

Storbritannias dronning Elizabeth II var med via en skjerm under audiens med Maltas høykommissær dr. Emmanuel Mallia og hans kone Elena Codruta i Buckingham Palace fredag.

Bruker spaserstokk

I Storbritannia har det vært bekymring for dronningens helse etter at hun hadde et uventet sykehusopphold i oktober. Siden har hun vært lite i offentligheten, og hun har fått vansker med å stå. Hun har derfor begynt å bruke spaserstokk.

I februar fikk også dronningen covid-19 med «milde, forkjølelsesaktige symptomer», ifølge Buckingham Palace. Etterpå fortalt hun at hun var blitt utmattet av sykdommen, ifølge NTB.

Fakta Storbritannias dronning Elizabeth (96) Elizabeth Alexandra Mary Windsor ble født 21. april 1926 i London.

Fra 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh, frem til hans død i april 2021.

Har fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og 12 oldebarn.

Britisk statsoverhode siden 6. februar 1952, da hennes far kong George VI døde.

Verdens eldste monark og den som har sittet nest lengst på tronen, etter Thailands kong Bhumibol, som døde i 2016.

Elizabeth er den britiske monarken som har sittet lengst på tronen noensinne, etter at hun slo den gamle rekorden til sin tippoldemor dronning Victoria, som satt i 63 år og sju måneder på tronen.

(Kilder: NTB arkiv, BBC ) Vis mer

Håndhilste på Sveits’ president

Torsdag denne uken gjennomførte hun imidlertid en tradisjonell audiens på Windsor Castle. Da tok hun imot Sveits’ president Ignazio Cassis og hans kone.

Dronningen smilte mens hun håndhilste og poserte på bilder sammen med gjestene sine. Selv om dronningen har brukt stokk i flere måneder, gikk hun uten den under torsdagens audiens.

Selv om dronning Elizabeth II jobber stadig mer digitalt, møtte hun Sveits president Ignazio Cassis i Windsor Castle torsdag. Han ble ledsaget av sin kone Paola Cassis.

I juni er det planlagt en storstilt feiring av hennes offisielle bursdag og platinajubileum. Hun har sittet 70 år på tronen.

Det er foreløpig usikkert om dronningen kommer til å delta på åpningen av parlamentet 10. mai. Det blir i så fall kun tredje gangen at dronningen ikke er til stede under åpningen i løpet av de 70 årene hun har sittet på tronen.

Dronningen har vært med på åpningen av parlamentet hvert år siden 1952, kun avbrutt i 1959 og 1963. Da gikk hun gravid med henholdsvis prins Andrew og prins Edward, ifølge NRK.