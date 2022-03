Flukten fra Ukraina

KYIV/SUCEAVA/BUCURESTI (Aftenposten): Ukrainas hovedstad stålsetter seg for russernes neste angrep. I mellomtiden har titusenvis av mennesker tatt sjansen på å flykte.

Kommer jeg til å dø hvis jeg ikke forlater hjemmet mitt nå?

Det spørsmålet måtte Kyivs 2,8 millioner innbyggere ta stilling til klokken 08:00 mandag morgen.

Da opphevet myndighetene et 36 timers langt portforbud i hovedstaden. Siden fredag formiddag hadde ingen fått lov til å gå ut. Det ukrainske militæret brukte helgen til å «rydde gatene for russiske sabotører».

Mandag morgen er det dørgende stille i Kyivs gater.

På gatehjørner holder soldater vakt. Utenfor et apotek venter en kø av mennesker. En dame går nedover en hovedgate og holder hånden til en liten jente. Kun en håndfull biler kjører ute i gatene.

Samtidig er en ukrainsk delegasjon på vei til grensen mot Hviterussland for forhandlinger med russiske myndigheter.

Dette kan være siste sjanse til å komme seg ut. Men veien ut er full av farer.

Kaos på jernbanen

På togstasjonen i sentrum av byen står folk som sild i tønne. Her står også Aftenpostens reportere og fotograf.

Skjermen som ellers viser togruter til resten av landet og Europa, er svart. Likevel har tusenvis av mennesker tatt med seg kofferter og kjæledyr i bur. Nå venter de nervøst.

Så høres en stemme over høyttaleranlegget: «Toget til Lviv går fra perrong 1».

Hundrevis av mennesker setter kursen mot sporet. De løper mot toget som ruller inn. Kaver om plassen for å komme seg på. Toget fylles helt opp. Så kjører det.

Tilbake på perrongen står hundrevis av skuffede mennesker. De lurer alle på det samme:

Hvor og når går neste tog ut? Hvilken perrong bør de ta sjansen på å vente på?

Før de får svar, går flyalarmen.

Masseevakuering

Syv dager etter at Russland invaderte Ukraina, har minst en million av landets 43 millioner innbyggere flyktet over grensen. De har reist fra alle deler av landet. 50.000 mennesker har evakuert med tog, ifølge myndighetene. Mange av disse menneskene har dratt fra storbyene. Blant dem Kyiv.

Men det blir stadig vanskeligere å finne en vei ut.

Hovedstaden er blitt truffet av en rekke missiler. Flere veier og broer er sprengt i fillebiter. På enkelte veier er det fremdeles mulig å kjøre ut, men å finne en bil, blir stadig vanskeligere.

Da gjenstår toget.

Ukrainske togselskaper ber ikke lenger folk vise billett. Nå er det førstemann til mølla. Folk venter i timevis.

Tirsdag og onsdag ble det meldt om stor trengsel på jernbanestasjonen. Samtidig fortsatte russiske missiler å treffe byen. Sent onsdag kveld ble et missil skutt ned rett ved siden av jernbanestasjonen. Deler av det traff et varmeanlegg rett overfor perrongene.

Ingen mennesker ble skadet i angrepet, men få timer før sto tusenvis av mennesker der og ventet på tog.

Mange av dem var heldige og fikk plass. Men lettelsen var kortvarig.

25 år gamle Nastia og kjæresten Aleksander kom seg på et tog fra Kyiv mandag ettermiddag. Men de vet ikke hvor de skal dra.

– Moskva har knust mitt vakre Kyiv

I midtgangen på det fulle toget står Nastia (25) og ser ut av vinduet, mot byen hun er i ferd med å forlate. Idet toget sakte begynner å rulle ut fra perrongen, synker hun sammen over en av seteryggene.

– Dette er så vanskelig, sier hun med skjelven stemme.

– Jeg elsker Moskva og Kyiv. Jeg bodde i Moskva i fem år, så flyttet jeg til Kyiv fordi jeg møtte Aleksander, kjæresten min. Nå har Moskva knust mitt vakre Kyiv. Denne krigen ... det er så vanskelig. Jeg er ødelagt.

Nastia er opprinnelig fra Krim-halvøya, som ble annektert av Russland i 2014. Hun er kunstner og skulle egentlig stille ut bildene sine i et galleri i Moskva til våren.

25-åringen sier hun helst vil bo i Kyiv.

– Men verden blir ikke den samme. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, hvordan fremtiden vil bli. Jeg vet ikke hvor jeg er i morgen.

Forlot datteren

Et par seterader unna står Volodymyr Vasylchenko. Han har gitt begge setene til moren Glya, som har helseplager.

– Hun sa til meg at dette kom til å skje. Jeg trodde ikke på henne, forteller han.

Ved siden av dem står Glyas rullestol. I en piknikkurv har de pakket de få tingene de klarte å bære med seg.

Fra familien deres er det bare de to som har dratt. Glyas datter sitter igjen i en leilighet i Kyiv. Hun har også helseplager. Volodymyr hadde ikke klart å støtte søsteren gjennom kaoset på jernbanestasjonen samtidig som han trillet morens rullestol.

– Selvsagt er hun knust. Hun måtte dra fra datteren sin, forteller sønnen og ser på moren som lener hodet på vinduet.

Sammen med sønnen flyktet 65 år gamle Glya fra Kyiv mandag. Datteren måtte bli igjen.

Togets første stopp er 71 kilometer utenfor Kyiv. Farten senkes mens vi ruller forbi en kolonne med ukrainske stridsvogner og soldater.

Her er det ikke trygt å stoppe. Men to av togets passasjerer skal av.

– Fort dere, fort dere, roper en av togets ansatte som åpner døren for dem. Før sistemann er ute, begynner toget å trille av gårde igjen.

Fem timer senere er mørket i ferd med å senke seg. Ettermiddagssolen lyser opp ansiktet til Glya, markerer linjene i det 65 år gamle ansiktet. Hun har bodd i Kyiv i 59 år.

Selv om hun trodde Putin ville invadere, hadde hun aldri sett for seg å måtte forlate hjemmet sitt.

Nå vet hun ikke om hun noensinne får dra tilbake. En time før toget ruller inn på endestasjonen, knuger hun hånden over brystet sitt. Hjerteplager.

– Vi har ringt ambulansen. De møter oss på stasjonen, sier sønnen og ser på moren med rynket panne.

Væpnede sivile sjekker passasjerene som kommer av toget.

Siste stopp er Kamjanets Podilskyj. Også her er det portforbud. Selv om det ikke har vært kamper i denne byen, er alt av lys slukket for å hindre at den blir et mål.

Sandsekker og skyttergraver

Morgenen etter møter vi en kvinne på vei til jobb.

– Slava Ukraini, sier hun og nikker til oss. «Ære til Ukraina» er blitt de lokales måte å hilse hverandre på.

Først i dagslyset ser vi omfanget av krigsforberedelsene. Langs veiene er det satt opp sperringer av betongblokker, sandsekker, skyttergraver og væpnede soldater. Stoppene gjør at kjøreturen videre mot byen Tsjernitsvi tar lengre tid enn vanlig.

Når vi kommer dit, er Romania kun én time unna.

Også her uler flyalarmen.

For et øyeblikk siden sto menneskene rundt oss i kø for å få hjelp på et mottak som er satt opp for å gi bistand til den store flyktningstrømmen som nå velter ut av Ukraina.

Nå løper de mot nærmeste bomberom.

På begge sider av grensen mobiliserer lokalsamfunn for å hjelpe flyktningene. De er ikke bare ukrainere.

– I to dager satt vi i bomberommet og hørte flyalarmer. Situasjonen ble bare verre og verre, så vi bestemte oss for å dra mot grensen til Romania, sier indiske Shiva (20). Han studerte medisin i Vinnitsya da invasjonen startet.

– Det var ikke lett å komme oss til grensen, forteller Shiva. Sammen med det han tror var mer enn 5000 studenter, gikk han de siste fem kilometerne til grensepasseringen i snø og minusgrader.

Der ble de stående i to dager.

Shiva (t.h.) flyktet fra byen Vinnitsya to dager etter at invasjonen startet. De indiske studentene sier de sto to dager i kø for å krysse grensen inn til Romania.

– De ukrainske soldatene var veldig strenge. De lot bare grupper på 50 krysse grensen av gangen. Flere ganger skjøt soldatene varselskudd, forteller han.

– Det var så tøft. Vi sov ikke, spiste ikke. Køen beveget seg veldig sakte. Vi var veldig redde, men det var riktig å reise. Jeg er veldig lettet, sier Shiva.

På andre siden fikk de indiske studentene sove i en sportshall i grensebyen Siret. Der har ildsjeler som Brendusa Peslar sørget for tepper, varm mat og drikke.

– De er blitt som barna mine, sier Peslar og slår ut med armene.

Rumenske Brendusa Peslar er glad for å kunne hjelpe flyktningene som kommer strømmende over grensen fra Ukraina.

Slike scener utspiller seg nå i mange byer langs hele Ukrainas grense. For Shiva og de andre indiske studentene går reisen videre med buss til Bucuresti og militært transportfly tilbake til India.

Andre må ta seg hjem på egen hånd. Ved innsjekkingen på den internasjonale flyplassen i Bucuresti står en lang kø med marokkanske studenter.

– Vi har vært på flukt i én uke, sier en ung mann som er redd for å oppgi navnet sitt. Han sier reisen ut av Ukraina har vært en påkjenning.

– Jeg tør ikke si så mye. Men det var ikke bra. Virkelig ikke bra.

Indiske myndigheter hentet sine statsborgere hjem fra Romanias hovedstad i et Globemaster transportfly torsdag.

Felles for de internasjonale studentene er at de nå får reise hjem.

For ukrainerne er situasjonen en helt annen. FN spår at 4 millioner mennesker kan komme til å måtte flykte.

Ingen vet når de får se hjemmene sine igjen.