Huitfeldt besøkte grensen til Ukraina: – Det er hjerteskjærende

Familier med små barn og kjæledyr på vei til fots over grensen fra Ukraina. Det var synet som møtte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Polen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt besøkte onsdag grenseovergangen ved Dorohusk sørøst i Polen. Tårene tvang seg frem da hun møtte Natasza Bogacz fra Caritas (t.h.). Hun bor i Oslo og har reist til Polen for å hjelpe til på flyktningmottaket i Dorohusk.

NTB-Johan Falnes

Nå nettopp

– Det er hjerteskjærende, sier Huitfeldt til NTB.

Utenriksministeren besøkte onsdag grenseovergangen ved Dorohusk sørøst i Polen, der krigsflyktninger fra Ukraina nå strømmer inn i landet – mange av dem til fots med trillekofferter og kjæledyr, i temperaturer på rundt null grader og med snø i luften.

– Jeg har sett lange køer med unger med skolesekker som ikke er fylt med bøker, men med bamser og ting de må ha med seg hjemmefra. Og så er det nesten ingen menn og nesten ingen unge gutter, for de er igjen på den andre siden. Det er veldig sterkt, sier Huitfeldt.

Vil hjelpe målrettet

Utenriksministeren forteller at hun har sett mange flyktningleirer i sitt liv, men at hun aldri før har sett mennesker på flukt gå over selve grensen.

– Det forteller noe om denne krigens grusomhet, sier hun.

– Slike flyktningstrømmer i Europa, så nær Norge, det er det veldig lenge siden vi har sett.

Senere onsdag skal Huitfeldt møte Polens utenriksminister Zbigniew Rau i hovedstaden Warszawa. Der vil temaet være hva Norge kan gjøre for å hjelpe.

Huitfeldt er opptatt av å treffe godt på det Polen trenger.

– Når det er store humanitære kriser, er det mange land som sender ting, og noen sender også overskuddslagrene sine. Det kan vi også gjøre hvis det trengs. Men vi skal sende penger, slik at hjelpeorganisasjoner kan kjøpe ting på det polske markedet, sier Huitfeldt.

Hun understreker at det å bidra til innkjøp lokalt i Polen også er ment å gi en håndsrekning til den polske befolkningen, som nå gjør mye for å hjelpe de ukrainske flyktningene.

Emosjonelt for hjelpearbeiderne

Under besøket i Dorohusk var Huitfeldt også på det lokale mottakssenteret. Der fikk hun snakke med både flyktninger og hjelpearbeidere.

Da hun snakket med Natasza Bogarcz fra Caritas, tvang tårene seg frem.

– Jeg gråter flere ganger om dagen. Man må få det ut og snakke med noen, sier Bogarcz til NTB.

Hun bor i Oslo og jobber til vanlig med integrering av polakker i Norge, som prosjektrådgiver i Caritas Norge. Men nå er det i Polen hjelpen hennes trengs mest.

– Jeg kom tirsdag i forrige. Nå skal jeg bli så lenge jeg klarer, fysisk og psykisk, sier Bogarcz.

Hun beskriver Caritas som en familie.

– Vi jobber sammen, spiser sammen, bor sammen. Det er veldig god støtte.

Millioner på flukt

Ifølge FN har mer enn 2 millioner ukrainere flyktet fra landet på mindre enn to uker.

I tillegg er 1 million internt fordrevet i Ukraina.

Polen har tatt imot over 1,2 millioner av flyktningene. De siste dagene har mer enn 100.000 ukrainere krysset grensen til Polen hver dag, viser tall fra det polske innenriksdepartementet.

Bare til mottakssenteret i Dorohusk kommer det i snitt 600 pr. dag, ifølge ordfører Wojciech Sawa.

FNs anslag er at antall flyktninger vil øke til 4 millioner i løpet av de nærmeste månedene.

Hvor mange av dem som vil komme til Norge, er usikkert. Huitfeldt mener det er for tidlig å prøve å tallfeste det.

– Men vi må forberede oss på å ta imot flyktninger. Vi må forberede oss på at matvareprisene og energiprisene kan øke. Vi må forberede oss på å ta enda mer vare på vår egen sikkerhet. Og vi må forberede oss på å stille opp for det ukrainske folk, sier hun.