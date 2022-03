Våpenet dreper vilkårlig. Likevel bruker Putin klasebomber i Ukraina, ifølge E-tjenesten.

Klaseammunisjon sprer små bomber over store områder. Der kan de bli liggende i flere tiår. E-tjenesten bekrefter nå at Russland bruker våpnene i Ukraina.

Vladimir Putin skal ha tatt i bruk klasevåpen i Ukraina, ifølge den norske etterretningstjenesten.

1. mars 2022 20:08 Sist oppdatert nå nettopp

Det siste døgnet er Russland anklaget for å bruke klasevåpen mot blant annet en barnehage og et sykehus i Ukraina.

Etterretningstjenesten i Norge (E-tjenesten) bekrefter nå at våpnene blir brukt i Ukraina.

– Russiske styrker benytter klaseammunisjon i Ukraina, opplyser E-tjenesten i en e-post til Aftenposten.

– Det har de siste 72 timene sannsynlig vært en økning i bruken av klaseammunisjon fra russisk side, skriver E-tjenesten.

Huitfeldt: - Ekstra grusomt

Ammunisjonen skal blant annet kan ha blitt brukt mot mål i Kharkiv, Ukrainas nest største by. Også det anerkjente nettstedet Bellingcat har publisert dokumentasjon på at byen er blitt angrepet med klasevåpen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har fått se uttalelsene fra E-tjenesten. Hun sier til Aftenposten at norske myndigheter på det sterkeste har fordømt Russlands brutale krigføring i Ukraina.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt reagerer kraftig på Russlands krigføring i Ukraina.

– Bruk av klaseammunisjon er ekstra grusomt fordi dette er våpen med stor spredningsevne som i mindre grad enn andre våpen skiller mellom uskyldige sivile og militære mål, sier hun.

Og legger til:

– I tillegg er klaseammunisjon farlig etter at krigen er over fordi det ofte blir liggende udetonerte eksplosiver igjen på slagmarken.

Klasevåpen er en samling med små eksplosive bomber som kastes ut over et stort område. Dersom de ikke eksploderer med en gang, kan de bli liggende i flere år etter at krigshandlingene er over.

De ødeleggende konsekvensene dette kan ha for sivilbefolkningen, gjorde at over 100 land i 2008 vedtok Klasevåpenkonvensjonen. Avtalen var et norsk initiativ. Den forbyr produksjon, lagring og bruk av klaseammunisjon, skriver Store norske leksikon.

Men hverken Russland eller Ukraina er blant landene som har signert avtalen.

Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) (andre t.h.), sto i spissen for arbeidet med å forby klasevåpen. Her ble avtalen undertegnet i Oslo rådhus 3. desember 2008.

Hevder å ikke angripe sivile mål

Tirsdag ble landet anklaget for å bruke våpnene av både Amnesty International og Human Rights Watch.

Russiske myndigheter nekter på sin side for at de bruker klaseammunisjon i krigen i Ukraina. Landet har også avvist at de angriper sivile mål.

– Russiske styrker gjennomfører ingen angrep mot sivil infrastruktur eller boligområder, sa talsperson for Russland president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, meldte NTB.

Det var 24. februar at Russland invaderte Ukraina med store militære styrker. Det var etter at verden hadde siden slutten av november hadde holdt pusten i påvente av at et angrep kunne finne sted.

Over 500 sivile har mistet livet som følge av Russlands krigføring og over 600.000 er drevet på flukt, ifølge FN. Videoer delt på sosiale medier viser angrep på blant annet boligblokker. Tirsdag ble TV-tårnet i Kyiv sprengt. Minst fem personer er bekreftet drept i angrepet, ifølge lokale medier.