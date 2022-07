Kosmonauter feiret Russlands seier i Luhansk

Tre russiske kosmonauter ved Den internasjonale romstasjonen (ISS) feiret Russlands erobring av den østukrainske byen Lysytsjansk og Luhansk-regionen.

NTB-DPA

17 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Russlands president Vladimir Putin erklærte seier i Luhansk-regionen etter at ukrainske styrker trakk seg ut av byen mandag. Lysytsjansk var den siste store ukrainsk-kontrollerte byen i regionen.

Den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos publiserte deretter et bilde av kosmonautene Denis Matveev, Sergej Korsakov og Oleg Artemyev som holder et flagg fra den selverklærte folkerepublikken Luhansk.

– Luhansk er fullstendig frigjort. Vi feirer på jorden og i verdensrommet, heter det i en uttalelse.

Et annet bilde viser de tre med et flagg fra den såkalte folkerepublikken Donetsk. Luhansk og Donetsk er de to fylkene som utgjør Donbas, som russerne forsøker å få kontroll over.