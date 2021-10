Sverige og Danmark tar Moderna-pause for unge. I Norge rådes menn under 30 til å velge Pfizer.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sier vaksinerte ikke trenger være urolige.

Den svenske folkhälsomyndigheten setter vaksiner med Moderna på pause for personer født etter 1991. I Norge råder FHI menn under 30 til å ta Pfizer.

6. okt. 2021 13:59 Sist oppdatert 8 minutter siden

Svenske helsemyndigheter sier de gjør dette for å være ekstra forsiktig. Bakgrunnen er signaler om økt risiko for betennelse i hjertemuskel og hjertepose.

Disse lidelsene går som oftest over av seg selv. De rammer gjerne unge menn i forbindelse med virusinfeksjoner. Risikoen for å bli rammet er svært liten, mener myndighetene. Beslutningen gjelder foreløpig til 1. desember.

– Veldig liten risiko

– De som nylig er vaksinert med sin første eller andre dose av Modernas vaksine, trenger ikke føle seg urolig. Risikoen er veldig liten. Det er likevel bra å vite hvilke symptomer man skal være oppmerksom på, sier statsepidemiolog Anders Tegnell i en pressemelding.

Dette er symptomene:

Trøtthet og tung pust.

Uregelmessige hjerteslag og hjerteklapp.

Feber og verk i kroppen.

En følelse av trykk på brystet.

Det gjør vondt å puste dypt.

Smerte til venstre eller midt over brystet.

Norge med råd til menn under 30

Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge sier at menn under 30 bør vurdere å velge Pfizers vaksine (Comirnaty).

– Vi understreker igjen vår anbefaling om at ungdommer under 18 år som skal vaksineres, får tilbud om Comirnaty uansett hvilken mRNA-vaksine de fikk som første dose. Menn under 30 år bør også vurdere å velge Comirnaty når de skal vaksinere seg, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

FHI viser til at analyser fra USA har antydet at hjertemuskelbetennelse kan være hyppigere ved bruk av Modernas vaksine som andre dose enn vaksinen fra BioNTech/Pfizer. Tallene har hittil vært små og derfor usikre.

Nye overvåkningsdata fra Ontario, Canada, styrker at denne observasjonen er riktig, sier FHI. Foreløpige data fra Norge, Sverige og andre land kan tyde på det samme.

I Sverige har 81.000 personer i den aktuelle alderen fått en første dose Moderna. De vil foreløpig ikke bli tilbudt en andre dose. Folkhälsomyndigheten vurderer nå hva de skal gjøre med denne gruppen.

Danmark følger etter

Moderna-vaksinen vil heller ikke bli gitt til personer under 18 år i Danmark.

Det opplyser Sundhedsstyrelsen i Danmark, som tilsvarer Folkehelseinstituttet i Norge.

I Danmark har barn og unge i alderen 12–17 år frem til nå fortrinnsvis fått tilbud om BioNTech/Pfizer-vaksinen.

– Ut fra et forsiktighetsprinsipp vil vi fremover utelukkende tilby barn og unge denne vaksinen. Ikke minst sett i lys av at det er for denne vaksinen det eksisterer mest data for bruk til barn og unge, særlig i USA og Israel.

Det sier Bolette Søborg som er enhetssjef i Sundhedsstyrelsen.