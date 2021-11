USA vurderer myk boikott av Kina-OL. Nå kaster norske politikere seg på.

USA vurderer å la alle som ikke jobber med idrett, bli hjemme under OL i Kina. Nå ber Venstre-leder Guri Melby Norge gjøre det samme.

Biden sier administrasjonen vurderer en diplomatisk boikott av OL i Kina.

Spørsmålet kom på en uformell pressekonferanse i Det hvite hus:

– Bør USA ha en diplomatisk boikott av OL i Kina?

– Det er noe vi vurderer, svarte USAs president Joe Biden.

Svaret markerer en ny omdreining i OL-spørsmålet. En slik diplomatisk boikott som Biden nå vurderer betyr at utøverne drar, men at alle politikere og diplomater blir hjemme.

Det er en sterk markering mot lekene. OL er ikke bare et høydepunkt på terminlisten for enkelte idrettsgrener, men også et dansegulv for uformelle samtaler og forhandlinger mellom politikere og andre maktpersoner.

Folkemord

USA har lagt press på Kina for det de mener er folkemord på den muslimske folkegruppen uigurene. Biden går har også gått ut mot Kinas innblanding og harde hånd mot Hongkong. I tillegg har han vært kritisk mot Kinas territorielle ekspansjon i Sør-Kina havet.

Biden hadde nylig et langt videomøte med Kinas leder, Xi Jinping. Her ble ikke OL diskutert, ifølge Det hvite hus.

– Vi ser fortsatt på hvordan vår tilstedeværelse vil være i lekene, utdypet talskvinne ved Det hvite hus, Jen Psaki.

Ordstyrer i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sier at USA bør gjennomføre en myk boikott. Det innebærer at kun de som jobber med idrett, drar. Politikere som velger å dra, vil miste sin «moralske autoritet» overfor Kina, ifølge Pelosi.

– Sportsvasking

Men hva med Norge?

Venstre-leder Guri Melby sier det er på tide at Norge gir et tydelig signal til Kina. Partiet hennes ønsker en diplomatisk boikott av OL.

– Kina er et regime som begår systematiske menneskerettighetsbrudd mot minoriteter og demokratiforkjempere i eget land, sier Melby.

Hun mener videre at Kina forsøker å «sportsvaske» eget rykte med å arrangere OL. Det er en omskriving av begrepet grønnvasking. Altså at bedrifter lanserer symbolske klimasatsinger for å bedre eget rykte, samtidig som de ikke gjør noe med det grunnleggende problemet».

– Det er ingen grunn til at norske politikere skal bidra til et positivt søkelys på et regime som systematisk reduserer friheten til sitt eget folk, sier Melby.

Hun skiller mellom det offisielle Norge og idrettsutøverne.

– Jeg har den dypeste respekt for idrettsutøvere som legger ned tusenvis av timer for å representere sitt eget land. Det er ikke utøverne som har bestemt at OL legges til Kina, sier Melby.

Melby har nå bedt om en vurdering fra regjeringen. Hun har stilt følgende spørsmål til kulturminister Anette Trettebergstuen:

«Vil statsråden ta initiativ til norsk diplomatisk boikott av vinter-OL i Beijing i 2022 for å sabotere regimets forsøk på å sportsvaske egne menneskerettighetsbrudd?»

Kulturminister Anette Trettebergstuen er syk og kunne ikke kommentere Melbys spørsmål fredag, men embetsverket i departementet sier at spørsmålet vil besvares skriftlig over helgen.

Beijing gjør seg klar til OL. Bildet er fra en park i den kinesiske hovedstaden.

– Taper ansikt

Kina-ekspert Henning Kristoffersen sier at spørsmålet om sportsvasking er todelt. Et spørsmål er den nasjonale dimensjonen, den andre den internasjonale. Han er klar på at Kina ikke kommer godt ut av å være OL-arrangør internasjonalt.

– Vi ser at lekene er en gyllen mulighet for kritikere av Kina til å løfte opp alt man er kritisk til og skape debatt rundt det, sier Kristoffersen, som er spesialrådgiver hos The Governance Group og forsker ved Universitetet i Oslo,

Nasjonalt er han mer usikker. Han påpeker at kommunistpartiet har betydelig støtte på hjemmebane, noe også ikke-kinesiske undersøkelser viser. Undersøkelser fra Harvard viser at partiet leverer godt på velferdsgoder, spesielt mot de svakeste stilte. Kina har også håndtert deler av pandemien godt.

– Partiet trenger ikke OL for å kjøpe seg popularitet på hjemmebane, sier Kristoffersen.

– En kattepine

Når Biden åpner for, og Melby etterlyser, en diplomatisk boikott av OL i Kina, havner politikerne i en kattepine, ifølge Kristoffersen.

I 2020 ble for første gang Kina landet Norge importerer mest fra. Forenklet kan man si at Norge importerer billige varer fra Kina og kan selge dyr olje og gass tilbake til et marked hvor Kina er verdens største kjøper. Norge eksporterte også fisk for 3,9 milliarder kroner i 2020 direkte til Kina, noe som er langt under normalen grunnet pandemien.

– På den ene siden er det greit at Kina produserer julegavene våre, men så snur vi når de skal arrangere OL. Det er forståelig hvis kommunistpartiene ser på det som dobbeltmoral. Hvis den norske delegasjon kun består av representanter for idretten, så vil det være svært uvanlig og en veldig tydelig markering, sier Kristoffersen.

Kristoffersen sier at Norge i mange sammenhenger er et lite land i verden, men ikke når det kommer til vintersport.

– Her er vi jo faktisk en stormakt. Da blir det viktig hva Norge gjør, sier Kristoffersen, som mener at det er politikerne, ikke utøverne som må ta ansvar i denne saken.