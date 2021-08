Internett bekymrer mange lands ledere. I Turkmenistan må folket velge mellom et hellig løfte eller fri surfing.

Fri tilgang til internett er ikke noe innbyggere i Turkmenistan kan ta for gitt. Her fra hovedstaden Asjkhabad i november i fjor.

De må legge hånden på koranen og sverge: Aldri skal de bruke en VPN til å surfe ulovlig på internett.

Nå nettopp

– Jeg ventet i halvannet år etter at jeg fylte ut alle de nødvendige dokumentene og skrev under på skjemaene der jeg spurte om å få wi-fi, sier internettbrukeren Ainur i Turkmenistan til Radio Free Europe (RFE).

– Nå sier de at jeg må sverge på koranen om at jeg aldri skal bruke en VPN. Men ingenting er tilgjengelig uten VPN-er. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre.

Det var en RFE-journalist som først opplyste om at sikkerhetsdepartement i det sentralasiatiske landet får alle internettbrukere til å legge hånden på koranen og love at de aldri skal bruke en VPN når de surfer på internett.

Omgår blokkeringer

Forkortelsen står for Virtuelt Privat Nettverk. Turkmenistan er ett av landene i verden med strengest begrensninger på hvilke nettsider innbyggerne får besøke. Det viser en oversikt fra nettjenesteleverandøren Comparitech.

Men med en VPN kan folk omgå sensuren og surfe fritt.

– Det er som å bruke noen andres datamaskin, eller en datamaskin som man stoler på, til å koble seg til internett på dine vegne, sier Mallory Knodel til Politico.

Hun er teknologisjef ved den amerikanske tankesmien Center for Democracy and Technology. Hun forteller at VPN-er tradisjonelt har vært brukt til å koble seg på arbeidsplassens intranett når man ikke er på kontoret.

Men i land med internettsensur er det mange som bruker en VPN for å besøke vanlige nettsider.

I både Kina og Russland er det strenge restriksjoner på hvilke nettsider innbyggerne i landet har tilgang til. Det samme er tilfelle på Cuba.

I USA er det mange som kjemper for å lage egne VPN-er for cubanere.

– Dette er en av de mest effektive måtene folk på øya kan få tilgang til informasjon utenfor regimets kontroll, sa talsperson for senatoren Bob Menendez, Juan Pachón.

– Menendez har derfor jobbet gjennom flere ulike kanaler for å støtte dette initiativet, føyet Pachón til.

Russlands president Vladimir Putin (t.v.) besøkte Turkmenistans president Gurbanguly Berdymukhamedov (t.h.) i 2017. Begge landene forsøker å stoppe innbyggerne fra å surfe fritt på internett.

Amnesty: Angrep på ytringsfriheten

Myndighetene i Turkmenistan er ikke de eneste som misliker hvilke muligheter VPN-er bærer med seg.

I fjor slo India kraftig ned på VPN-bruken i den omstridte og delvis autonome regionen Kashmir, som er delt mellom India og Pakistan.

India bestemte da at folk som bruker en VPN, kan bli tiltalt i henhold til en ny antiterrorlov, meldte South China Morning Post. Skyldige kunne få inntil syv års fengsel, ifølge Amnesty International i India.

Organisasjonen har også reagert på at nyhetsnettsteder, blant annet TUT.by, er blitt blokkert i Hviterussland.

– Blokaden av nettstedet TUT.by er et fullskala angrep på ytringsfriheten og medienes frihet i Hviterussland, sa Aisha Jung i Amnesty i Hviterussland i mai.