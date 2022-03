Fire uker med krig. Dette skjedde i Ukraina torsdag.

Det er gått fire uker siden Russerne invaderte Ukraina med en massiv og koordinert invasjon på flere fronter. Dette skjedde den 24. mars.

Sivile står i kø for å få nødhjelp foran en utbombet bygning i Mariupol.

Det som Putin, ifølge flere kilder, trodde ville bli en rask seier, har utviklet seg til en svært blodig krig som nå har pågått i fire uker. De russiske tapstallene øker dag for dag.

Ukraina hevder at nesten 16.000 russiske soldater er drept i kamper siden invasjonen 24. februar, et tall som ikke lar seg bekrefte av uavhengige kilder. En høytstående Nato-tjenestemann sa onsdag at Nato anslår at mellom 7000 og 15.000 russiske soldater er drept.

Ukraina sier at 1300 av deres soldater har falt.

I all hovedsak foregår kampene i tre områder. Russerne presser seg inn og sprer seg utover i landet via Krim-halvøya. Fra nord angriper russerne i to retninger mot hovedstaden, Kyiv.

Ukrainske motangrep

Den siste tiden har det kommet rapporter fra både britisk og amerikansk etterretning om en ukrainsk motoffensiv. Torsdag kom det få konkrete nyheter om dette, men Ukrainas marinestyrker hevder å ha ødelagt et russiske landgangsskip i havnebyen Berdjansk, vest for Mariupol.

Dette er en viktig havn for å forsyne russiske styrker, ifølge russerne selv.

Ukrainerne meldte tidligere denne uken at de hadde presset russerne tilbake fra både Bucha og Irpin, som er forsteder til Kyiv. De gjenerobret også Makariv 60 kilometer vest for hovedstaden, ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet. Men da Washington Post ankom byen onsdag, var det tydelig at det fortsatt var kamper i byen.

– Ukrainske styrker kontrollerer ikke hele Makariv, bare deler av byen, uttaler byens borgermester, Vadim Takar, til avisen.

Fra nord har russerne hamret løs på Tsjernihiv. Situasjonen her er omtales som svært ille. Russiske styrker skal forsøke å omringe byen, ifølge ukrainske kilder. Innbyggerne frykter nå at de vil bli brukt som gisler i mulige fredsforhandlinger. Onsdag kveld kom nyheten om at de måtte rasjonere vannet i byen.

Russiske styrker har erobret byen Izium, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Tass. Izium ligger ved elven Severskij Donets i Kharkiv-regionen. Det er for første gang siden krigen startet kommet bilder fra byen. Ruiner, døde i gatene og total ødeleggelse oppsummerer tilstanden, ifølge CNN.

Ukrainske myndigheter har avvist at russiske styrker har erobret Izium, men de bekrefter at det er harde kamper i området.

Marerittet Mariupol

På motsatt side av landet kom det få rapporter fra Mariupol. Her har det vært svært harde kamper så langt i krigen. Onsdag ble det publisert satellittbilder og en dronevideo fra byen som viste marerittet som har utfoldet seg i havnebyen. Byen har vært avskåret fra omverdenen, ifølge ukrainske kilder.

100.000 mennesker ønsker å flykte fra byen, men russerne nekter å opprette sikre fluktkorridorer, ifølge ukrainske kilder. 40 busser står klare for å transportere ut sivile, men russerne nekter dem å reise, skriver nyhetsbyrået Reuters. Russerne avviser at de målrettet angriper sivile i byen.

Satellittbilder som nylig ble publisert viser omfattende skader i Mariupol.

Ringvirkninger

Krigens ringvirkninger blir stadig mer tydelige. Nato holdt torsdag toppmøte. Som følge av den pågående krigen i Ukraina har Jens Stoltenberg valgt å si ifra seg stillingen som Norges neste sentralbanksjef. Han skal fortsette som generalsekretær for alliansen i ett år til. USAs president, Joe Biden, var blant pådriverne for dette.

På Nato-møtet ble det besluttet å utplassere fire nye stridsgrupper i Bulgaria, Ungarn, Romania og Slovakia. Nato-lederne ble også enige om en sterk opptrapping av Natos innsatsstyrker, fra 4000 til 40.000.

President Volodymyr Zelenskyj i Ukraina deltok også digitalt på Nato-møtet. Han ba om ubegrenset militær støtte fra Nato. Han sa også at russerne benytter seg av fosforbomber, som er en krigsforbrytelse hvis brukt mot sivile.

Stoltenberg oppfordret Kina om å legge press på Russland for å stoppe invasjonen.

Jens Stoltenberg fortsetter som Nato-sjef.

Nye sanksjoner

USA trappet torsdag opp sanksjonene mot Russland. De fryser nå blant annet verdier som medlemmer av den russiske nasjonalforsamlingen måtte ha i USA. De nye sanksjonene rammer 328 medlemmer av Dumaen som stemte for invasjonen av Ukraina.

Børsen i Moskva åpnet torsdag igjen for første gang på 26 dager, men bare for handel med aksjer i et begrenset antall selskaper. Siden toppen er det brede russiske aksjemarkedet ned over 55 prosent.