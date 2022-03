Forskere har liten tro på Ukrainas forslag til sikkerhetsgaranti

Hvor sannsynlig er det at land som Kina, USA og Tyrkia vil gå til angrep på Russland for å hjelpe Ukraina i fremtiden? Liten, mener ekspertene.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte onsdag til Stortinget.

I går 23:48

Da Ukraina og Russland møttes til forhandlinger i Istanbul tirsdag, la Ukraina frem et helt nytt forslag:

For å bli en nøytral stat, slik Russland krever, så vil de ha en garanti om sikkerhet i bytte. De som skal stå for denne garantien, er en rekke land. Ukraina ønsker seg USA, Kina, Frankrike, Storbritannia som representanter fra FNs sikkerhetsråd. I tillegg har de nevnt land som Tyskland, Polen, Tyrkia og Israel.

De krever at garantien skal være minst like sterk som Natos kollektive sikkerhetsgaranti (også kjent som artikkel 5). Det betyr at disse landene skal forplikte seg til å forsvare Ukraina militært hvis de blir angrepet.

– Spørsmålet er hvor troverdig en slik garanti er, sier Arne Bård Dalhaug til Aftenposten.

Den pensjonerte generalløytnanten var tidligere Norges representant i Natos militærkomité og sjef for Nato Defence College.

– Man må se for seg at disse landene skal være villige til å sende styrker til Ukraina hvis Russland angriper. Man hører med en gang at det er lite sannsynlig, mener Dalhaug.

– «Verdiløse» militært

Han mener det eneste landet på listen som er i stand til å være en troverdig garantist, er USA.

– Men når man fra Natos side ikke har vært villige til å involvere seg i krigen som pågår, så er det veldig vanskelig å se for seg at det skal skje, sier han.

De andre landene som er ramset opp, mener han er mer eller mindre «verdiløse» militært sett. Enten er de for svake militært, eller for tett knyttet til Russland, som Tyrkia og Kina.

– Hvorfor ønsker Ukraina akkurat disse åtte landene?

– Vi vet jo ikke om det har vært nevnt andre land og. Vi sitter med begrenset informasjon. Det som kan tenkes, er at dette er land Russland vil kunne akseptere. Men nettopp ved at Russland kan akseptere dem, så er en slik avtale verdiløs, mener Dalhaug.

Han mener kravet om en sikkerhetsgaranti først og fremst må ses på som et forsøk på et forhandlingsutspill.

En vei ut av krigen

NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski mener også kravet først og fremst må sees på som et forsøk på å finne en vei ut av blodsutgytelsen.

– Dette handler mer om dagens situasjon enn å forvente at om ti år så skal Ukraina få hjelp fra alle disse landene, sier han.

Godzimirski sammenligner ønsket som å tegne en forsikring. Man håper man aldri får bruk for den.

– Man inngår en slik garanti med håp om at verden kommer til å endre seg i positiv retning, sier han.

– Men den beste sikkerhetsgarantien for Ukraina hadde vært om Russland hadde fått en leder som ikke hadde så onde hensikter som den sittende, legger Godzimirski til.

Han peker på at Ukraina har brent seg på å inngå en lignende sikkerhetsgaranti med Russland. I 1994 ga Russland og andre atommakter noe som lignet en slik garanti mot at landet oppga sine atomvåpen.

– Derfor er det veldig viktig at Ukraina får beholde en egen avskrekkingsstyrke. De har vist gjennom disse fem ukene at de er villige til å ofre mange liv på alteret til Ukrainas suverenitet. Ukraina har styrket sin forhandlingsposisjon fordi de har gitt Russland så hard medfart, sier han.

Godzimirski sier det så langt ikke er kjent hvordan landene som er pekt på som garantister, har reagert på utspillet.

– Men det ble nevnt at Polen skal ha gått med på det, sier han.

EUs makt viktigere

Godzimirski mener Ukraina vil oppnå en viktigere sikkerhetsgaranti dersom de blir medlem av EU. Ikke først og fremst på grunn av EUs militære makt, men på grunn av at unionen har mye makt på andre områder.

– Det handler om økonomisk makt, regulatorisk makt og normativ makt. Når disse virker sammen, kan de være nesten like sterke som militærmakt, sier han.

Han peker på at EU er en organisasjon med 500 millioner innbyggere, som til sammen har store økonomiske muskler. EU er også verdens største importør av energi.

– De kan bruke den makten til å påvirke andre staters valg. Som når de nå vil stanse import av gass og olje fra Russland, og innføre sanksjoner. Det er en type «økonomisk krigføring» og et kjempeproblem for Russland, sier han.

Han mener Russland har undervurdert kraften i EU-medlemskap ved først og fremst å være opptatt av å holde Ukraina utenfor Nato.