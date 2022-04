25.000 russiske soldater står fast i en hengemyr. Det store slaget i øst startet ikke slik Putin drømte.

Mens ukrainere og russere gikk til påskemesse søndag, trappet Russland opp angrepene. Men russerne sliter i pøsregn, dype raviner og et gigantisk sovjetisk kanalanlegg.

En hellig dag for ukrainere og russere. Noen mil fra fronten går en ukrainer til påskemesse. I Moskva gjør Putin og patriark Kirill det samme. Kirill mener Russland har et hellig oppdrag. Etter messen søndag går Irina (50) til sønnens grav ved Butsja. Sønnen Bohdan falt i kampene om Kyiv. I Mariupol, som Russland har jevnet med jorden, står de få gjenværende sivile i matkø. Ved Izium kjører ukrainske forsterkninger til fronten. Noen mil unna gjør 25.000 russiske soldater seg klare til angrep.

25. apr. 2022 08:43 Sist oppdatert nå nettopp

Et par timer etter at den ortodokse påskemessen var over søndag, lød flyalarmene i over 20 byer og regioner i Ukraina.

I minst seks byer ble det meldt om sivile drepte eller skadede.

«Avskyelig terrorbombing», mener Ukraina. Russland later som de bare bomber militære mål. Nærmere bestemt 426 mål det siste døgnet, ifølge Putins generaler.

Bilder og videoer viser noe helt annet. Senest søndag kom det nye satellittbilder av det som kan være en ny massegrav ved Mariupol.

To måneder etter at krigen startet, har Russland trappet opp bombeangrepene.

Men den siste, mye annonserte russiske offensiven i det østlige Ukraina går så langt dårlig for Putin.

En skadet ukrainsk soldat fraktes til sykehus i Donetsk-regionen. Dette er et av de viktigste målene for Russland nå.

Hva skjer på bakken nå?

For snart en uke siden erklærte både russiske og ukrainske kilder at en ny og avgjørende fase av krigen var i gang.

Slaget om Donbas.

Slike er bildet som britisk etterretning tegner av slaget om det østlige Ukraina nå. De fleste russiske angrepene skjer i de nordlige områdene ved byen Izium, men ukrainerne har gått til motangrep i sør. Hele frontlinjen nå er om lag 1200 kilometer.

Kort fortalt er det dette som skjer:

De russiske bombeangrepene er trappet kraftig opp. Ukrainsk artilleri prøver på sin side å ramme de 70–80 russiske bataljoner som har gått i posisjon for å ta hele Donetsk og Luhansk.

40–50 russiske angrep har skjedd på ulike steder langs fronten, ifølge ukrainske kilder. De er stort sett slått tilbake.

Men spørsmålet er om det virkelige russiske angrepet i det hele tatt har startet – og om angrepene så langt er en test av de ukrainske forsvarslinjene.

Russerne har så langt bare tatt helt eller delvis kontroll over noen små områder nord i Luhansk og sør i Donetsk.

Ukrainske kilder har antydet at om lag 40 landsbyer har gått tapt. Samtidig har ukrainerne gått til motangrep flere steder – og tatt tilbake minst 8–10 landsbyer både i sør og nord.

De russiske tapene er «betydelige», ifølge søndagens britiske etterretningsrapport.

Hva ukrainerne har tapt, vet vi ikke.

En hengemyr i øst?

Kampene de siste dagene har vært ekstra harde nord ved Luhansk.

Ved Izium har russerne samlet en stor angrepsstyrke på om lag 25.000 russiske soldater.

For å ta resten av Luhansk, må russerne rykke frem i et område med flere elver, dype raviner – og fullstendig ødelagte veier.

De russiske styrkene må også krysse flere kunstige kanaler. De er en del av Oskil-reservoaret og 140 kilometer med kanaler, som ble bygget i Sovjet-tiden for å sikre vann. Nå fungerer de som effektive hindringer for de russiske stridsvognene.

Og ukrainerne har hatt åtte år på å forberede seg på kampene som er i gang.

Dessuten har værgudene vært på ukrainernes side. Regnet har plasket ned i to uker.

I tillegg mener både ukrainske og vestlige kilder at Russland har ikke klart å samle nok styrker til å oppnå en avgjørende seier.

Bildet viser ukrainske soldater som i helgen ble fraktet til frontlinjen ved Izium.

Ukrainas versjon: – Håpløs situasjon for russerne.

– Situasjonen er håpløs for de russiske troppene. Det er galskap å prøve å få til en offensiv her.

Det sa Aleksej Arestovitsj til den uavhengige russiske avisen Meduza søndag. Han er en av de viktigste rådgiverne til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Arestovitsj er sikker på at slaget om Donbas er over om bare to-tre uker.

– Det betyr ikke at krigen er over. Men den russiske offensiven i denne fasen vil stoppe opp.

Han tror russerne deretter vil trenge minst en måned eller to til å få frem forsterkninger og ammunisjon.

Ukrainas håp er at sanksjonene i mellomtiden skal begynne å virke.

Og at mer vestlig våpenhjelp vil være på plass.

Arestovitsj tror Kreml uansett vil erklære en slags seier, uavhengig av hva som skjer. Og han lover flere ukrainske motangrep.

– Russerne holder en linje på 1200 kilometer fra Kherson til Kharkiv. De har 90.000 soldater. Det er umulig å holde en så lang linje, mener Arestovitsj.

– Da kan vi gå helt til Krim, hevder den selvsikre rådgiveren til Ukrainas president.

Russiske styrker kjører gjennom Mariupol søndag. De ukrainske styrkene i fabrikken Azovstal holder imidlertid fortsatt stand.

Kremls versjon: – Vi rykker frem

På den ortodokse påskesøndagen skrøt det russiske forsvarsdepartementet av å ha angrepet 426 mål i Ukraina det siste døgnet.

De store sivile tapene i Ukraina nevnes ikke med et ord.

Putins favorittavis Komsomolskaja Pravda intervjuet søndag en offiser i Izium-styrken.

Russerne fremstår like sikre på seier som ukrainerne.

– Vi har dem fanget. Mellom hammeren og ambolten, hevdet offiseren.

Samtidig trappet det russiske forsvarsdepartementet og talskvinnen for russisk UD Maria Zakharova opp krigsretorikken i helgen. Hun hevdet at USA og Vesten vil bruke av biologiske masseødeleggelsesvåpen mot Russland.

Slik medieutspill fra Kreml tolkes ofte i Vesten som et forvarsel på at det er nettopp det Russland planlegger.

Bildet fra Putins favoritt-tabloid Kp.ru viser hvordan de russiske styrkene ved Izium nord for Donbas har merket sine kjøretøy med O. Tidligere har i invasjonen var de russiske styrkene i vest merket med Z – og styrkene i øst merket med V.

Først kom Z og V-styrkene. Nå kommer O.

De russiske angrepsstyrkene ved Izium er merket med bokstaven O.

«De skal rykke frem og blokkere de ukrainske styrkene i Donbas fra nordvest», skriver avisen.

I denne fasen av krigen er det ekstra vanskelig å vurdere om de russiske angrepene har klart å svekke også de ukrainske forsvarslinjene.

Men det store bildet er helt klart.

De russiske styrkene har gjort svært små fremskritt så langt.

«Selv om Russland gjør enkelte territorielle fremskritt, så har den ukrainske motstanden vært sterk langs alle aksene», oppsummerte britisk etterretningstjeneste søndag.

«Svak russisk moral og begrenset tid til å re-utstyre og reorganisere styrkene før offensiven, fører trolig til redusert russisk kampeffektivitet».