Storbritannia skal sende migranter til Rwanda. Danmark kan følge etter.

Migranter går i land i Dungeness i Storbritannia 15. mars. Hvis statsminister Boris Johnson får det som han vil, kan migranter snart bli møtt med en billett til Rwanda.

21. apr. 2022 19:10 Sist oppdatert nå nettopp

Sju småbåter la tirsdag ut fra den franske kysten. I dem var det 263 migranter. Kursen var satt til De britiske øyer. På det smaleste er avstanden dit bare 20 kilometer.

Reisen er populær. I år har nesten 6.700 migranter lagt ut på ferden, skriver Daily Mail. Det vil statsminister Boris Johnson ha slutt på. Han vil sende migranter som kommer til Storbritannia, rett til Rwanda. Landet ligger midt i Afrika og er blant verdens fattigste. Der vil Johnson at asylsøkere skal bo på mottak mens de får behandlet søknaden om asyl til Storbritannia.

Planen har møtt motbør. Men blant de kritiske røstene finner man ikke Danmarks regjering. Tvert imot. De har også utpekt det sentralafrikanske landet som et egnet sted å «outsource» asylsentrene.

Følger i Israels fotspor

– Dialogen vår med myndighetene i Rwanda inkluderer en mekanisme for overføringen av asylsøkere, sa Danmarks immigrasjonsminister Mattias Tesfaye. Det meldte Reuters på onsdag.

Nyheten er ingen total overraskelse. Folketinget bestemte allerede i juni i fjor å flytte asylsentrene ut av Danmark og til et afrikansk land.

FrP-leder Sylvi Listhaug sa da at hennes parti ønsker seg det samme.

Også Israel har prøvd seg. Mellom 2014 og 2017 sendte de flere tusen asylsøkere til Rwanda. Nesten alle endte opp hos menneskesmuglere eller i slaveri. Det skriver Foreign Policy. Israel la så fra seg planen.

Men nå vil Storbritannia prøve på nytt. I forrige uke kunngjorde Boris Johnson at Rwanda skal ta fullt ansvar for asylsøkere til Storbritannia, skrev BBC.

Storbritannia betaler 120 millioner pund, rundt 1,4 milliarder kroner, for tjenesten. Ordningen skal i førsteomgang vare i fem år, og det blir i all hovedsak snakk om enslige og unge migranter.

Rwanda har mulighet til å bosette titusenvis av mennesker i årene som kommer, sa Johnson i talen torsdag 14. april der han kunngjorde Rwanda-planen. Det meldte NTB.

Talen ble holdt i Dover. Den britiske kystbyen er stedet mange migranter først kommer i land på britisk jord.

Land med dårlig rykte

Rwanda vil være et trygt og godt oppholdssted for migrantene og flyktningene, mener Johnson.

Men flere tviler. Tortur og mishandling er utbredt i rwandiske fengsler. Det har menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch dokumentert. Flere er fengslet fordi de er motstandere av det autoritære regimet til president Paul Kagame.

Fakta Rwanda Republikken Rwanda ligger sentralt i Øst-Afrika. Det er blant de minste landene i Afrika. Rwanda er også blant verdens fattigste land. Det havner nede på 160. plass av totalt 189 på FNs Indeks for menneskelig utvikling. Rwanda er offisielt et demokrati, men president Paul Kagame, som har vært ved makten siden år 2000, har fått kritikk for sitt autoritære styre. Rwanda har også blitt kritisert for omfattende brudd på menneskerettighetene. Human Rights Watch anklager myndighetene for å stå bak drap på politiske motstandere, tortur og bortføringer. I 1994 ble det gjennomført et folkemord i Rwanda. Medlemmer av hutu-folkegruppen drepte mellom 800.000 og én million tutsier. Folkemordet varte i rundt 100 dager. Kilde: FNs Indeks for menneskelig utvikling (HDI), Store norske leksikon, Human Rights Watch Vis mer

– Å sette bort vårt ansvar, selv til et land som ønsker å gjøre godt, som Rwanda, er det motsatte av guds natur. Det sa erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, i sin preken på påskesøndag, meldte The Guardian.

Redd for «dominoeffekt»

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er redd for at dette kan bli en trend.

– Det er en alvorlig risiko som kan utløse en dominoeffekt, sier Elisabeth Arnsdorf Haslund til Aftenposten. Hun er UNHCRs talsperson i Danmark.

– Det kan undergrave det internasjonale systemet for beskyttelse.

Danmarks plan kan også bryte med den internasjonale praksisen for behandlingen av migranter og flyktninger, mener Haslund.

Hun peker på The Global Compact on Refugees. Rammeverket ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2018. Landene forpliktet seg blant annet til å fordele ansvaret for flyktninger rettferdig.

Danmarks Rwanda-plan bryter med dette rammeverket, mener Haslund.

– Den er i strid med verdenssamfunnets forpliktelser, inkludert Danmarks, om å jobbe sammen for mer solidaritet og fordeling av ansvar, understreker hun.

Aftenposten har kontaktet Danmarks Udlændings- og Integrationsministeriet. De har foreløpig ikke kommentert kritikken.

Heller ikke Justis- og beredskapsdepartementet i Norge har så langt kommentert hvordan de stiller seg til danskenes plan.