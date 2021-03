Iskaffe i tåteflaske ble en kjempehit. Helt til myndighetene fant ut av det.

En kafékjede i Midtøsten ville gi gjestene en helt spesiell opplevelse. Vrien deres skapte alt fra glede til hatmeldinger og gebyr.

Tåteflasker med kaffe og andre kalde drikker ble supertrendy på Einsteins kafeer i Gulfen. Foto: Kamran Jebreili, AP/NTB

Én time siden

– Alle ville ha det, forteller Younes Molla. Han er sjef for kafékjeden Einstein i De forente arabiske emirater.

Han snakker om iskaffe og andre kalde drikker som ikke lenger ble servert i plast- eller pappbegre, men i tåteflasker.

– Etter så mange måneder med pandemi, med alle vanskelighetene, så kunne folk ha det gøy. De tok bilder og mintes barndommen, forteller Molla til nyhetsbyrået AP.

Ble supertrendy

Einstein Cafe er en kjede kafeer i flere land i Gulfen.

Plutselig sto folk i lange køer gjennom kafélokalene og ut på fortauet. Andre tok med seg egne tåteflasker og ba baristaer ved konkurrerende kafeer fylle dem opp.

I sosiale medier fikk bilder med tåteflaske og ulikt innhold masse oppmerksomhet.

Det var tydelig at en trend var født.

Baby-temaet er for så vidt heller ikke nytt for Einstein Cafe. En milkshake med produktet cerelac har lenge vært en toppselger. Cerelac er en slags tynn grøt som brukes som supplement for morsmelk.

– Skam for islam

Men så kom motbølgen. Det var slett ikke alle brukere av sosiale medier som likte det de så. Og de lot Einsteins representanter få høre hva de mente. Med store bokstaver.

– Noen ble så sinte. De sa grusomme ting til oss. De sa vi var en skam for islam og den muslimske kulturen, forteller Molla.

Det var bare starten på problemene. Myndigheter i flere land var veldig lite imponert.

– Slik bruk av tåteflasker er ikke bare i strid med lokal kultur og tradisjon. Misbruk av tåteflasker kan også bidra til å spre covid-19, het det i en kunngjøring fra myndighetene i Dubai. Påstanden om at tåteflasker bidro til å spre pandemien, er trolig en referanse til dem som tok med sine egne flasker og ba baristaer fylle dem opp.

Tåteflaskegebyr

Inspektører dukket opp i Einstein-kafeer og delte ut gebyrer.

I Kuwait ble Einstein Cafe midlertidig stengt av myndighetene. I Bahrain jaktet politiet etter tåteflasker på kafeer mens de tok opp video for å sikre seg bevis. Folk ble også varslet om at det er i strid med landets tradisjoner å servere drikke til voksne i tåteflasker.

I Oman ble folk oppfordret til å melde fra hvis de så slik bruk. Også i Saudi-Arabia ble trenden fordømt.