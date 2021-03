På søndag ble burka og nikab forbudt. Det har satt fyr på debatten om kvinners rettigheter.

«Burka-forbudet» fikk flertall med knapp margin i Sveits. Nå vil muslimer ta resultatet til retten.

En kvinne ikledd nikab tar bilder langs sjøen Luengenersee i Sveits. Bildet er tatt 3. august 2017. Foto: Arnd Wiegmann, Reuters / NTB

Gina Grieg Riisnæs

Søndag var det duket for folkeavstemning i Sveits. Slike avstemninger er langt fra uvanlig i det europeiske landet. Regjeringen legger stadig vekk politiske beslutninger i folkets hender.

I fjor alene fant fem folkeavstemninger sted på én dag. Det står i skarp kontrast til Norge. Her har det ikke blitt avholdt siden 1994.

Hyppigheten av folkeavstemninger i Sveits gjør at de ofte får begrenset oppmerksomhet. Både på hjemmebane og internasjonalt.

Søndagens avstemning har derimot skapt ramaskrik.

«Stopp ekstremisme»

Da ga landets innbyggere tommel opp eller ned til om plagg som skjuler ansiktet skal forbys på offentlige steder. Forslaget fikk grønt lys, med knapp margin:

51,2 prosent stemte ja

48,8 prosent stemte nei

Det betyr at alt fra balaklavaer brukt av demonstranter til burka og nikab nå er forbudt i det offentlige rom. I private hjem og moskeer er det fremdeles tillatt.

Resultatet var ingen stor overraskelse. Undersøkelser i forkant viste at et flertall støttet forslaget, skriver Deutsche Welle.

«Stopp ekstremisme! Bannlys ansiktsslør – ja», står det på plakaten. Lignende har vært å finne gatelangs i Sveits storbyer i forkant av valget. Foto: Arnd Wiegmann, Reuters / NTB

I debatter i forkant fikk forslaget kallenavnet «Burka-forbudet». Til tross for at loven ikke nevner de muslimske plaggene.

Det henger sammen retorikken fra partiet som la forbudet på bordet. Prosessen ble ledet av Swiss People's Party (SVP), et populistisk, høyreorientert parti.

Kravet for å holde folkeavstemning i landet er 100.000 signaturer. Det fikk partiet på plass i 2017. I årene etter har de forsøkt å sanke støtte gjennom flere kampanjer.

Slagord som «stopp ekstremisme» er blitt gjengangere i arbeidet.

Walter Wobmann, medlem av SVP, kom med flere kontroversielle uttalelser i forkant av avstemningen:

– I Sveits er tradisjonen at du viser ansiktet ditt. Det er et tegn på vår grunnleggende frihet.

Walter Wobmann er medlem av partiet Swiss People’s Party (SVP), som fremmet forslaget om folkeavstemning. Han ledet også komiteen til referendumet. Foto: Peter Klauzner, AP / NTB

Han beskriver tildekking av ansiktet som «et symbol for det ekstreme, politiske islam som er blitt stadig mer tydelig i Europa og som ikke har noen plass i Sveits». Det melder Reuters.

Avstemningen er ikke første gang SVP får gjennomslag mot muslimske tradisjoner. Tidligere har de satt stopper for all bygging av nye minareter. Forbudet kom på plass i 2009. Tårnene er del av moskeer og brukes for å kalle muslimer til bønn.

Bygging av nye minareter ble forbudt i Sveits etter en folkeavstemning 29. november, 2009. Minareten på bildet er fra Winterthur, nordvest i landet. Bildet er tatt 7. mars 2009. Foto: Alessandro Della Bella, AP / NTB

Bryter med kvinners rettigheter

Sveits har en befolkning på 8,6 millioner. Cirka 400.000 av dem er muslimer. De fleste har røtter fra Tyrkia, Bosnia og Kosovo, skriver BBC.

Burka er ikke et vanlig plagg blant dem, ifølge en undersøkelse fra Universitet Luzern. Den viser at mellom 20 og 30 kvinner bruker plagget regelmessig.

Likevel har forslaget vakt sterke reaksjoner.

Diskriminerende, mener Amnesty.

– Å forby ansiktsslør kan på ingen måter ansees som en frigjøring av kvinner. I stedet er det en farlig politikk som bryter kvinners rettigheter, inkludert ytringsfrihet og religion.

Det sa Cyrielle Huegenot, leder av kvinners rettigheter i Amnesty International Switzerland, i forkant av søndagens avstemning.

– Om vi virkelig vil respektere kvinners rettigheter, må vi la dem velge hva de skal gå med selv.

Tar til gatene

Landets muslimske samfunn har reagert vidt forskjellig.

Saïda Keller-Messahli er grunnlegger av organisasjonen «Forum for a Progressive Islam». Hun støttet folkeavstemningen.

– Burkaen og niqaben er ikke pålagt av islam. De er simpelthen patriarkiske og veldig diskriminerende måter å gjemme kvinner på.

Det sa hun til avisen La Regione i forkant av valget.

Andre stemplet søndagen som en «mørk dag» da stemmene var talt.

– Dagens beslutning åpner gamle sår, utvider prinsippet om lovlig ulikhet og sender et tydelig signal om utestenging av det muslimske samfunnet.

Det sa Islamic Central Council of Switzerland (ICCS) i en uttalelse. Organisasjonen er landets største muslimske menneskerettighetsgruppe. Nå varsler ICCS at de vil ta resultatet av folkeavstemningen til retten.

Søndag kveld tok flere innbyggere til gatene i protest.

fullskjerm neste Demonstranter tok til gatene i byen Bern øst i landet, da folkeavstemningens resultater var klare. «Mot rasistisk, anti-muslimsk, sexistisk normalitet», står det på plakaten. 1 av 2 Foto: Peter Klauzner, AP / NTB

Hardt slag for regjeringen

Også landets regjering har tatt til orde mot forbudet. De foreslår at de som bruker burka eller nikab, må vise ansiktet dersom politiet ber om det.

I forkant av valget rådet de innbyggere fra å stemme ja til forslaget. At flertallet likevel ga tommelen opp for «Burka-forbudet» er et hardt slag mot regjeringen, skriver Swiss Info.

Sveits er langt fra det første landet som innfører helt eller delvis forbud mot burka og nikab. Østerrike, Belgia, Bulgaria, Danmark og Frankrike har allerede gjort det.

Hos sistnevnte raser det nå en debatt om regjeringen legger bånd på islam. I februar stemte underhuset i Frankrikes nasjonalforsamling for en ny ekstremistlov. Den gir regjeringen blant annet rett til å stenge tros- og livssynshus.

Forslaget har høstet krass kritikk for å gå etter muslimer. President Emmanuel Macron mener den skal «bekjempe islamistisk separatisme».

Senere denne måneden skal loven stemmes over i senatet.