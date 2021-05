Ryanair-dramaet i luften: Plutselig gjorde flyet et brått dykk. Sjokkerte passasjerer trodde flyet skulle kræsje.

Passasjerene om bord forteller om dramatiske minutter da Ryanair avbrøt innflyvningen med et hviterussiske jagerfly på halen.

Sikkerhetsfolk holder vakt ved Ryanair-flyet i Minsk søndag ettermiddag etter at flyet ble tvunget til å lande av hviterussiske myndigheter. Foto: Onliner.by/ Scanpix

24. mai 2021 21:47 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag kveld dukket den pågrepne journalisten opp på statlig hviterussisk tv og tilstår angivelig anklagene mot seg.

Det skjer et døgn etter dramaet i luften som tvang flyet han satt i ned i Minsk. Her er det vi vet om det som skjedde.

Ryanair-flyet var knapt 10–20 kilometer fra å komme i sikkerhet i litauisk luftrom da passasjerene skjønte at noe dramatisk hadde skjedd.

Flyet hadde allerede startet nedstigningen mot Vilnius.

To minutter før han krysset grensen, svingte piloten brått østover.

«Alle vi om bord på flyet fikk panikk fordi vi trodde først at vi skulle kræsje».

Det forteller litauiske Raselle Grigorjeva til ABC News.

«Det var et brått dykk, som endret høyden veldig drastisk. Det var veldig voldsomt. Jeg har aldri opplevd det på et fly. Alle var i sjokk», sier Grigorjeva.

Det er flere årsaker til at Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko tok sjansen på det som betegnes som «statsstøttet flykapring».

Slik ble Ryanair-flyet presset

Dramaet startet noen minutter tidligere da Ryanair FR4978 CAE på vei fra Athen til Vilnius.

Da flyet kom inn i hviterussisk luftrom i 12.30-tiden, fikk Ryanair-piloten en dramatisk melding.

Meldingen kom fra luftkontrollmyndighetene i Minsk.

De hviterussiske flyvelederne hevdet at det var om en bombe om bord. Piloten fikk beskjed om at bomben ville eksplodere hvis flyet landet i Vilnius.

De første minuttene fortsatte pilotene kursen mot Vilnius.

Piloten ba også informasjon om hva som var kilden for den påståtte bombetrusselen.

Samtidig ble et Mig-29-jagerfly fra flyplassen i Baranavitsjy beordret til å avskjære passasjerflyet med 123 passasjerer om bord.

– Flykapteinen hadde ikke noe valg

Rett før Ryanair-flyet var ute av hviterussisk luftrom, valgte piloten å etterkomme beskjeden.

Hviterussland hevdet mandag at Ryanair-kapteinen selv tok beslutningen om å lande i Minsk.

Men flykapteinen hadde ikke noe valg, ifølge piloter og eksperter på flysikkerhet.

Internasjonale flyavtaler og sikkerhetsprosedyrer innebærer at piloten skal etterkomme ønskene fra flykontrollen.

«De var nødt til å lande i Minsk», sier flysikkerhetseksperten og den tidligere piloten John Cox til Reuters.

«Det er Hviterusslands luftrom, og du starter ikke en diskusjon med et Mig-29», sier en annen pilot.

Ryanair-sjef Michael O’Leary har betegnet det som «statsstøttet kidnapping».

Grafikken viser hvordan Ryanair-flyet fortsatte mot Vilnius i lang tid, før flykapteinen etterkom kravet om å fly til Minsk. På det tidspunktet flyet snudde, ble passasjerflyet med 123 passasjerer om bord fulgt av et hviterussisk Mig-29. Foto: Flight Radar 24/ Scanpix

– Så ut som han ville hoppe ut av vinduet

Ryanair-piloten ga passasjerene en kort beskjed om at flyet var «omdirigert» til Minsk.

Men den 26 år gamle journalisten Roman Protasjevitsj skjønte umiddelbart hva som var i ferd med å skje, forteller medpassasjerer.

Lukasjenko-regimet har jaktet på ham i årevis.

Han sto opp fra setet, tok ut håndbagasjen, og ga PC-en til sin kjæreste, den russiske kvinnen. Han fortalte medpassasjerer at han var redd for sitt liv.

«Han virket veldig redd», sier en annen passasjer, 37-år gamle Edvinas Dimsa til nyhetsbyrået AFP.

«Det så ut som om han ville hoppet ut av vinduet hvis det hadde vært åpent».

Ryanair sa i en kort uttalelse at flyet ble bedt om å skifte kurs til Minsk av luftkontrollen på grunn av «en potensiell sikkerhetstrussel om bord».

«En falsk alarm»

Da flyet hadde landet i Minsk, ble Protasjevitsj og hans russiske kjæreste straks tatt hånd om.

Sikkerhetsmannskapene gikk gjennom koffertene til alle passasjerene. Alle ble kroppsvisitert. Så ble de satt i små rom på flyplassen under strengt vakthold.

Etter fire timer fikk flykapteinen beskjed om at bombetrusselen var falsk.

Kl. 20.48 søndag kveld fikk flyet forlate Minsk, uten Roman Protasjevitsj og hans kjæreste om bord.

To andre passasjerer var heller ikke med. De antas at dette agenter fra den hviterussiske sikkerhetstjenesten KGB.

Før han forlot Athen, meldte Roman at han ble fotfulgt av agenter, som tok bilder av ham.

Nye bortforklaringer: Minsk peker på Hamas

Men handlingen ble møtt med massiv fordømmelse, publiserte hviterussiske myndigheter en e-post med den angivelige bombetrusselen:

«Vi, soldater av Hamas, krever at Israel stopper krigen i Gaza. Vi krever at EU stopper å støtte Israel i denne krigen.....En bombe er plassert på flyet. Hvis våre krav ikke blir møtt, vil bomben eksplodere over Vilnius 23. mai».

Men dette avfeies som bortforklaringer av EU og internasjonale luftfartsmyndigheter.

Selv i Moskva møtes dette med skepsis at den angivelige trusselen mot et irsk fly på vei fra Athen til Vilnius ble sendt til Minsk.

«Det virker rart», skriver russiske Kp.ru. Hverken, EU, Irland eller flyplassen i Vilnius fikk noen trusler. Den falske trusselen virker enda merkeligere fordi det ble inngått våpenhvile i Gaza allerede i forrige uke.

Lukasjenko har heller ikke gitt noen forklaring på hvorfor det skulle være bedre at flyet eventuelt eksploderte over Minsk, i stedet for Vilnius.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto var krystallklar etter å ha snakket med den hviterussiske utenriksministeren mandag.

– Dette ser ut som oppspinn, sier Haavisto til finske Yle.

En rekke EU-land varsler at man vil støtte nye sanksjoner. Fra før av har EU innført to runder med sanksjoner mot Lukasjenko.

Hvorfor risikerer Lukasjenko sanksjoner?

– Lukasjenko har aldri vært særlig strategisk når det gjelder ikke å tirre vesten. Og han blir veldig provosert når noen står opp mot ham. Han slår knallhardt ned på all regimekritikk, sier Hviterussland-eksperten Martin Paulsen.

– Lukasjenko har tidligere sett at sanksjonene som har kommet, egentlig har vært ganske tannløse. De har ikke endret noe inne i landet. EU og Vesten sliter veldig med å bli enige om effektive sanksjoner.

– Kunne Lukasjenko gjort dette hvis han ikke hadde støtte fra Russland og russiske sikkerhetstjenester?

– Det er en veldig tett kobling mellom sikkerhetstjenestene i de to landene. Det er vanskelig å se at han ville gått til et så drastisk steg hvis han følte han sto alene, sier Paulsen. Flere av lederne i Lukasjenkos KGB kommer fra ledende posisjoner i russisk sikkerhetstjeneste.

– Vi vil kanskje se kraftigere sanksjoner. Dette kan også bidra til å gi opposisjonen et momentum igjen. Men det er et åpent spørsmål om de klarer å mobiliserer folk ut i gatene igjen. Jeg tror ikke folk vil våge å gå ut i gatene i samme omfang som i fjor, sier Paulsen.

Den 26 år gamle journalisten Roman Protasevitsj under en demonstrasjon i Minsk i 2017. Foto: Sergei Grits / TT Nyhetsbyrån/ Scanpix

Moren: – Min sønn er en helt

«Jeg er stolt av min sønn. Han er en helt», forteller moren til 26-åringen Natalja Protasevitsj til den uavhengige russiske nettavisen Meduza.

Familien måtte rømme til Polen da sønnen ble blogger som tenåring.

«Vi hadde aldri trodd at noe som dette var mulig. Dette er EU. Vi følte at vi var beskyttet», sier moren.

«Det er galskap at noe sånt kan skje når du flyr over Hviterussland».

Mandag kveld la Lukasjenko-kontrollerte medier ut en video hvor journalisten sier at han sitter i fengsel nr. 1 i Minsk.

Han sier at han er god helse og «har tilstått å organisere massedemonstrasjoner i Minsk».