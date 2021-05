Det ble kalt det vanskeligste møtet på flere år. Men stormaktene overrasket.

MOSKVA (Aftenposten): Kan knappe to timer forandre forholdet mellom Vesten og Russland?

USAs utenriksminister Antony Blinken og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møttes for første gang i Reykjavik på Island onsdag. Foto: Saul Loeb, AP / NTB

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

20. mai 2021 17:59 Sist oppdatert 12 minutter siden

De hilset med albuen, slik man nå gjør, de to utenriksministrene. Sergej Lavrov fra Russland og Anthony Blinken fra USA. Sistnevnte med et munnbind som raskt forsvant med et smil, da han så at Lavrov stilte uten.

Det er så mye som for to år siden ville ha sett veldig rart ut. Likevel: Det er også mye som minner om en fortids konflikt. For forut for møtet i Arktisk råd onsdag, var det to gamle giganter som bjeffet på hverandre.