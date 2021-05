Nytt kupp fra Malis kuppmakere

Malis president Bah N’Daw og statsminister Moctar Ouane er avsatt, sier oberst Assimi Goïta, som ledet et militærkupp i landet i august i fjor.

Malis fungerende president Bah N'Daw er pågrepet og avsatt av landets militære, sammen med statsminister Moctar Ouane. Foto: Ian Langsdon / AP / NTB

NTB-AFP-AP

25. mai 2021 17:04 Sist oppdatert 36 minutter siden

Goïta ledet militærjuntaen som under trussel om internasjonale sanksjoner overførte makten til en overgangsregjering etter kuppet.

Tidligere forsvarsminister Bah N’Daw ble utpekt til ny president, og tidligere utenriksminister Moctar Ouane ble statsminister.

Overgangsregjeringen skulle etter planen styre i 18 måneder, frem til det skulle holdes valg i landet.

Da N’Daw nylig gjennomførte rokeringer i regjeringen, skapte det betydelig misnøye blant de militære. Mandag kveld ble han pågrepet og fraktet til en militærbase 15 kilometer utenfor hovedstaden Bamako, sammen med Ouane.

Det var den samme basen tidligere president Ibrahim Boubacar Keita ble ført til under militærkuppet i august.

Malis fungerende statsminister Moctar Ouane sitter i forvaring på en militærbase utenfor Bamako, etter å ha blitt pågrepet og avsatt av landets militære. Foto: Frank Franklin II / AP / NTB

– Saboterte overgangen

Assimi Goïta anklaget tirsdag N’Daw og Ouane for å ha «sabotert» overgangen til demokrati i Mali, opplyste at de er løst fra sine oppgaver og la til at demokratiseringen vil fortsette frem til det kan holdes valg i 2022.

Pågripelsen av de to lederne har utløst internasjonal fordømmelse og krav om umiddelbar løslatelse.

EU-president Charles Michel kaller det kidnapping og truer med sanksjoner, og FNs generalsekretær António Guterres gir uttrykk for dyp bekymring og krever øyeblikkelig løslatelse.

Det samme gjør Den afrikanske union (AU) og den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS.

FNs generalsekretær António Guterres krever at Malis president og statsminister blir løslatt. Foto: Maxim Shemetov / AP / NTB

Søreide bekymret

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er også dypt bekymret over utviklingen i Mali og krever løslatelse av N’Daw og Ouane.

– Norge stiller seg bak fordømmelsene fra FN, Den afrikanske union og den vestafrikanske organisasjonen ECOWAS. Norge støtter opp om ECOWAS’ meglingsrolle og oppfordrer til en inkluderende overgangsprosess i Mali, sier Søreide.

– Vi oppfordrer til ro og samling om de viktigste oppgavene for overgangsregjeringen, blant annet å forberede og gjennomføre valget i tråd med den etablerte tidsplanen, legger hun til.

Kaotisk

Den politiske situasjonen i Mali har vært kaotisk helt siden en opprørsgruppe i hæren styrtet den daværende presidenten i et militærkupp i 2012, og militante islamister utnyttet maktvakuumet som oppsto.

En franskledet intervensjon i 2013 skjøv islamistene vekk fra makten, men sikkerhetssituasjonen er fortsatt vært svært ustabil.

Væpnede grupper med bånd til Al-Qaida og Den islamske stat (IS) har siden drept tusenvis og drevet hundretusener på flukt, og opprøret har også spredt seg til nabolandene Burkina Faso og Niger.