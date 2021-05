T-bane-ulykke krevde mange liv i Mexico by

23 mennesker er bekreftet omkommet. I tillegg er nær 70 skadet etter at en bro kollapset og et vognsett på T-banenettet i Mexico-by falt ned over biler.

Redningsarbeidet pågår fortsatt etter T-baneulykken i Mexico City. Foto: José Ruiz / AP / NTB

NTB-AFP-AP

4. mai 2021 10:45 Sist oppdatert 9 minutter siden

Bilder fra stedet viser redningsmannskaper som leter etter overlevende i vognene og i minst én bil som ble knust da de fikk broen og vognsettet over seg.

Ulykken langs T-banens linje 12 skjedde i 22.30-tiden mandag, ved Olivos-stasjonen sør i Mexico by. Det skal lenge ha vært klaget over uregelmessigheter og risiko for ulykker på stedet.

Mexico bys ordfører Claudia Sheinbaum kom raskt til stedet for å følge redningsarbeidet.

– En støttepilar ga etter, konstaterte hun og opplyste at 34 av de nær 70 som ble skadet, var sendt til sykehus.

Jernbanebroen som raste sammen da et T-banesett passerte, er cirka 5 meter høy. Ulykken i Mexico by natt til tirsdag krevde minst 23 liv. Foto: Eduardo Castillo / AP / NTB

Stanset

Redningsarbeidet ble stanset ved midnatt, av frykt for at togsettet skulle rase ytterligere ned. Det befant seg da fortsatt passasjerer inne i T-banevognene.

– Vi vet ikke om de fortsatt er i live, sa Sheinbaum.

Etter at en kranbil kom til stedet, kunne redningsarbeidet gjenopptas.

– Det som skjedde på T-banen i dag, var en forferdelig tragedie, tvitrer Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard.

Fakta Alvorlige T-baneulykker * 2021: Minst 23 omkom, og 70 ble skadet da bro kollapset og togsett kjørte utfor i Mexico by. * 2014: Togsett sporet av i rushtiden i Moskva. 22 omkom, og over 200 ble skadet. * 2009: Ni omkom og over 70 skadet i kollisjon mellom to vognsett i Washington. * 2006: 43 omkom og 39 ble skadet da vognsett sporet av i Valencia i Spania. * 2003: 198 omkom og 147 ble skadet i påtent brann på to vognsett i Daegu i Sør-Korea. * 1995: 292 omkom og 168 ble skadet i brann på vognsett i Baku i Aserbajdsjan. * 1987: 31 omkom og 150 ble skadet i brann på King's Cross-stasjonen i London. * 1977: 11 omkom og over ble 200 skadet da togsett sporet av i Chicago. * 1975: 23 omkom og 55 ble skadet i kollisjon mellom to togsett i Mexico by. Kilde: AFP / NTB Vis mer

Politiske følger?

For Ebrard kan ulykken få politiske følger, ettersom han var ordfører i Mexico by fra 2006 til 2012. Det var i dette tidsrommet ulykkesstrekningen ble bygget. Kort tid etter at han forlot posten, ble det reist tvil om kvaliteten på konstruksjonen.

– Årsaken til ulykken må selvsagt etterforskes, og de ansvarlige må finnes. Jeg stiller meg til myndighetenes disposisjon og vil bidra på alle mulige måter, tvitrer Ebrard.

Nær 70 ble skadet da en bro kollapset og et T-banesett raste utfor i Mexico by natt til tirsdag. Foto: José Ruiz / AP / NTB

Flere ulykker

For ett år siden omkom én passasjer da to vognsett kolliderte i Mexico by, der millioner benytter seg av T-banen hver dag. 40 personer ble skadet.

I 2015 ble 12 mennesker skadet da et togsett kjørte inn på Oceania-stasjonen i stor fart, uten å bremse.

Mexico er fra før hardt rammet i koronapandemien. Landet er med nær 220.000 dødsfall blant de land i verden med flest døde pr. innbyggere.