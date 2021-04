USA vil midlertidig stanse bruk av Janssen-vaksinen

USA pauser bruken av Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson etter at seks kvinner har fått en sjelden medisinsk bivirkning.

Foto: Ted S. Warren, AP/NTB

Arnhild Aass Kristiansen

Fredrik Holtekjølen

13. apr. 2021 13:58 Sist oppdatert nå nettopp

USA vil midlertidig stanse bruk av Janssen-vaksinen. Det melder New York Times og nyhetsbyråer.

Det er det amerikanske legemiddeltilsynet FDA og folkehelseinstituttet CDC som ber om at vaksinebruken settes på pause.

Årsaken er at seks personer har utviklet en sjelden form for blodpropp. Tilstanden har inntruffet under to uker etter vaksinering.

Tilstanden de har utviklet minner om den som er blitt observert i noen sjeldne tilfeller etter Astra Zeneca-vaksinen.

Det er ikke bekreftet en klar årssakssamenheng mellom blodpropp-tilfellene og vaksinen, ifølge FDA og CDC.

Syv millioner vaksinerte

Nesten syv millioner mennesker har tatt vaksinen i USA. I tillegg har rundt ni millioner doser av vaksinert blitt sendt ut til de ulike delstatene, skriver New York Times.

De seks er alle kvinner i alderen 18 til 48 år. Av de seks er en kvinne død og tilstanden kritisk for en annen.

Også EUs legemiddelverk gransker nå meldinger om mulige bivirkninger av vaksinen.

Ankommer Norge denne uken

Vaksinen, som Johnson & Johnson konsernet står bak, skal etter planen også brukes i Norge. Denne uken ankommer 24.000 doser til Norge.

FHI mener det foreløpig er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette vil få for Norge, får Aftenposten opplyst.

De opplyser om at de for øyeblikket utreder både Janssen-vaksinen samt Astra Zeneca-vaksinen. Det er altså ikke bestemt om Janssen-vaksinen skal brukes i det norske vaksinasjonsprogrammet, sier medievakt Erik Bull-Valen i FHI.

Utredningen vil bli offentliggjort torsdag 15. april.