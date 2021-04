Brusnekt for eldre på sykehjem førte til tyn fra både politikere og riksmediene

Kommunen ville bare gi ut brus på festdager, og holde igjen på hverdag.

En kommune i Sverige innførte «läskforbud» ved sykehjemmene. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

I det lille tettstedet Gislaved i Sverige ble det stor oppstandelse da kommunen besluttet at brus ikke lenger skal serveres ved sykehjemmene.

– Det känns för jävligt, sa Erik Rönnov som bor på sykehjemmet Mariagården i kommunen til P4 Jönköping.

Årsaken skal ha vært at brusen utkonkurrerer maten, da mange eldre liker søte ting bedre med alderen, ifølge kostsjef ved kommunens sykehjem, Eva Kullenberg.

– Brusen tilfører ingen kvalitet, og dette er et ledd i at vi skal servere bra mat for de aldre, og samtidig skille på hverdag og fest, sa hun til Värnamo Nyheter, som omtalte saken først.

Brus skulle nemlig bli servert ved festlig anledninger, men ikke på hverdag.

Ga ut gratis brus

Kim Lindström, 35, driver en butikk i Eksjö. Han reagerte med en gang da han hørte om beslutningen, skriver Aftonbladet.

Han samlet sammen og kjørte bort 480 liter brus til et av sykehjemmene.

– Jeg ble bare så sint og opprørt og tenkte ikke etter. Jeg tror jeg handlet på instinkt, sier han til avisen.

Senere ble det klart at kommunen hadde kastet brusen, da de ikke tar imot gaver.

Flere slengte seg på debatten på Twitter, og til og med Aftonbladets lederskribent Anders Lindberg ga den lille kommunen stryk for sitt forslag.

Anmeldelse og ombestemmelse

En lokalpolitiker ble også opprørt over forbudet. Mikael Kindbladh i Westbopartiet har politianmeldt kommunen for forbudet.

– Kommunen kan ikke forby de eldre fra å drikke brus, sier han til Aftonbladet.

Han er også kritisk til at brusen som ble gitt som en gave til de eldre, og ikke kommunen, er blitt kastet. Han sier det ikke er klart hvor brusen har tatt veien, for på søppelplassen var den visst ikke.

Hele brusaffæren havnet på ordførerens bord. Hun kommer til å jobbe for å endre beslutningen som har holdt brusen fra de eldre på hverdager.

«Selvsagt skal de eldre kunne velge å drikke brus om de vil det. De er voksne mennesker som selv må få avgjøre hva de drikker til maten.», skriver hun i en e-post til Aftonbladet.

Så skulle det bli en søt slutt for de eldre ved Gislaveds sykehjem likevel.