Kilder til avis: Republikaneren som leder Senatet mener at Trump har begått handlinger som gjør ham skyldig i en riksrettssak

Mitch McConnell er fornøyd med at demokratene har satt i gang prosessen med å få presidenten stilt for riksrett.

Senatets leder, republikaneren Mitch McConnell. Foto: Senate Television/NTB

12. jan. 2021 20:47 Sist oppdatert 6 minutter siden

Senator Mitch McConnell, republikaneren som leder Senatet, har sagt til sine medarbeidere at han mener president Trump begikk handlinger som kan gjøre ham skyldig i en riksrettssak, skriver The New York Times.

McConnell er fornøyd med at demokratene har satt i gang prosessen for å få stilt presidenten for riksrett. Representantenes hus stemmer onsdag for å formelt anklage president Trump for å oppildne til vold mot landet.

Rollen til Representantens hus er å ta stilling til om det skal tas ut en tiltale, noe som krever ordinært flertall. Blir tiltale tatt ut, blir det rettssak i Senatet. Det kreves to tredjedels flertall for å dømme noen.

I Representantens hus, som har 435 medlemmer, har demokratene et knapt flertall. I Senatet, som har 100 medlemmer, har de to partiene 50 senatorer hver så fort valget i Georgia er formelt godkjent.

Republikanerne i Representantenes hus vil ikke lobbe mot riksrett

Republikanske ledere i Representantenes hus har bestemt at de ikke kommer til å lobbe formelt mot at presidenten blir stilt for riksrett. Dette melder The New York Times.

De republikanske lederne kommer altså ikke til å be sine partifeller om å stemme mot å stille presidenten for riksrett.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, har sagt at han personlig vil motsette seg anklagene mot Trump. Han har forsøkt å styre republikanerne i en annen retning.

Men beslutningen om ikke offisielt å be lovgiverne stemme mot prosessen, er et skifte vekk fra presidenten.

McCarthy har tidligere krevet at partifellene skulle være absolutt lojale mot Trump.

Senatets leder, republikaneren Mitch McConnell, nektet å forsvare Trump på noen måte. Han har heller ikke snakket mot riksrettsprosessen. To republikanske senatorer har allerede bedt presidenten om å trekke seg.

Rådgivere skal også privat ha spekulert på at et dusin eller flere republikanske senatorer kan være for å dømme presidenten i en riksrettssak.

Besøkte Texas og muren mot Mexico

Trump holdt en tale ved muren i grensebyen Alamo. Foto: NTB

President Donald Trump ankom Texas i 21-tiden tirsdag norsk tid for å besøke grensemuren i Alamo. Dit dro han for å rose grensemuren mot Mexico, som var blant de viktigste løftene hans i valgkampen i 2016. Trump ble vist deler av muren han lovet å bygge. Han skrev også navnet sitt på en plakett.

– De sa vi ikke kunne gjøre det. Men vi gjorde det, sa Trump og skrøt av hvor flott muren er blitt.

– Muren er akkurat som vi ville ha den, sa presidenten i talen i Alamo.

Hva er så fasiten for muren? Det er bygget gjerde eller mur på strekninger tilsvarende 727 kilometer. Det aller meste av dette er reparasjoner og forbedringer. 19 kilometer er helt nybygd.

– Flott mur, sa Trump

Mexico har ikke betalt noe. Amerikanske skattebetalere har tatt regningen. Dette har så langt kostet 127 milliarder kroner.

Donald Trump sa at Demokratenes forsøk på å få visepresidenten og regjeringen til å avsette ham før tiden, utgjør «null risiko» for ham.

– Men det kan komme til å hjemsøke Joe Biden og Biden-administrasjonen, sa Trump i talen.