Trump på plass i Texas, besøker grensebyen Alamo

President Donald Trump har ankommet Texas i 21-tiden norsk tid. Her besøker han grensemuren i Alamo.

Donald Trump signerte muren til Mexico. Foto: Skjermdump fra AP

12. jan. 2021 20:47 Sist oppdatert nå nettopp

Trump blir her vist deler av muren han lovet å bygge. Han har også skrevet navnet sitt på en plakett.

– De sa vi ikke kunne gjøre det. Men vi gjorde det, sier Trump og skryter over hvor flott muren er blitt.

– Muren er akkurat som vi ville ha den, sier Trump.

Hva er så fasiten for muren? Det er bygget gjerde eller mur på strekninger tilsvarende 727 kilometer. Det aller meste av dette er reparasjoner og forbedringer. 19 kilometer er helt nybygd.

Mexico har ikke betalt noe. Amerikanske skattebetalere har tatt regningen. Dette har så langt kostet 127 milliarder kroner.

Republikanske ledere i Representantenes Hus har bestemt at de ikke kommer til å lobbe formelt mot at presidenten blir stilt for riksrett. Dette melder The New York Times.

De republikanske lederne kommer altså ikke til å be sine partifeller om å stemme mot å stille presidenten for riksrett. Dette representerer et stille brudd med presidenten mens de søker støtte innad i partiet for å stemme for å anklage presidenten for å oppfordre til vold mot landet.