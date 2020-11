Aftenpodden USA om Bidens nye mannskap: – Dette er «back to boring»

Mens Joe Bidens regjering begynner å ta form, kjemper Barack Obama for sitt ettermæle.

24. nov. 2020 21:22 Sist oppdatert nå nettopp

USAs påtroppende president Joe Biden har den siste uken lansert en rekke navn til sine nye regjering.

Strategien er tydelig, mener USA-korrespondent Øystein K. Langberg og kommentator Christina Pletten.

– Dette er «back to boring». Og det er også en Obama-reunion, sier Langberg.

– Det virker som de tenker at de vil ha det så kjedelig som mulig. Det Biden søker med disse utnevnelsene er stabilitet og trygget. De vil bygge opp det som er blitt rasert, sier Pletten.

Foreløpig er det få åpenbare velgermagneter på Bidens nye lag. Langberg og Pletten diskuterer hvorvidt det kan bli et problem for presidenten på sikt – særlig når det gjelder å appellere til arbeiderklassen.

De tar også for seg Barack Obamas nye bok A promised land. Her forsvarer han sine åtte år ved makten og kjemper for sitt politiske ettermæle.

– Dette er presidentens forsvarsskrift, sier Langberg.

