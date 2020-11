Trump vil benåde flere før han går av. En av dem kan bli Michael Flynn.

Flynn vil i så fall ikke være den første fra Russland-etterforskningen som slippes fri.

Michael Flynn var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Foto: Susan Walsh / TT / NTB Scanpix

25. nov. 2020 06:11 Sist oppdatert nå nettopp

USAs president Donald Trump vurderer å benåde sin tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, ifølge flere amerikanske medier.

Blant andre Axios og New York Times skriver at de får dette oppgitt av kilder. Flynn er visstnok oppe til vurdering blant en rekke personer Trump vil benåde før han går av.

Trump, Flynn og Steve Bannon avbildet på Det ovale kontor i januar 2017. Foto: Alex Brandon / TT / NTB Scanpix

Trakk tilståelsen

Saken mot Flynn var det som førte til at spesialetterforsker Robert Mueller ble oppnevnt til å granske Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016, da Trump vant over Hillary Clinton.

Etter valget ble Flynn utnevnt som president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, men han måtte gå av etter bare tre uker.

Da ble det avslørt at Flynn hadde diskutert USAs sanksjoner mot Russland med den russiske Washington-ambassadøren Sergej Kisljak. Samtalene skjedde i det daværende president Barack Obama var i ferd med å innføre dem.

Flynn erkjente seg skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse i januar 2017. Den pensjonerte generalløytnanten samarbeidet med spesialetterforsker Robert Mueller og ble avhørt 19 ganger.

Men i januar i år varslet han at han ville trekke tilståelsen.

Hevder FBI satte opp en felle

Flynns forsvarere har hevdet at FBI forsøkte å få ham i en felle ved lokke ham til å lyve, en såkalt «perjury trap» – eller menedsfelle på norsk. Tanken er at FBI skal ha stilt spørsmål som de visste ville føre til at Flynn løy.

USAs justisminister William Barr satte i gang en gransking av saken, og i mai ble straffesaken henlagt. Justisdepartmentet kom frem til at selv om Flynn hadde løyet, var usannhetene ubetydelige fordi samtalen han hadde med FBI ikke hadde noe legitimt grunnlag knyttet til etterforskningen av ham.

En føderal dommer har senere rettet krav om en ny gjennomgang av saken. En benådning fra Trump vil ta saken ut av rettssystemet.

Omgjorde straffen til Roger Stone

Dersom Trump benåder Flynn, vil det ikke være den første fra Russland-etterforskningen som slippes fri. I sommer omgjorde presidenten fengselsdommen til sin mangeårige venn Roger Stone, bare dager før han skulle begynne å sone.

Stone ble i februar i år dømt til tre år og fire måneder i fengsel for å ha løyet til Kongressen, påvirket vitner og hindret Kongressens gransking av samarbeidet med russerne før valget i 2016.