Bærum-søstrene må be om hjelp før Norge vil gjøre noe for dem og barna deres

Norske myndigheter avviser å gjøre noe for å hente fire norske kvinner og fire norske barn fra Syria til Norge. Kvinnene må først be om hjelp.

Den ene av de to Bærum-søstrene og hennes fem år gamle datter befinner seg i denne leiren i Syria. Jamal Bali

Nå nettopp

I halvannet år har «Ayan» og «Leila», de to søstrene fra Bærum som reiste til Syria i 2013, vært som forsvunnet. Aftenposten kunne nylig fortelle at Leila, den yngste av de to, befinner seg i Al-Roj-leiren i Syria. Hun sier til Aftenposten at hun vil hjem til Norge.

Leila er blitt 23 år gammel og har en datter som er fem år gammel. Datteren fikk en splint fra en bombe i hodet våren 2019. Ifølge moren er det ikke blitt fastslått om splinten fremdeles er i jentas hode og om den i så fall kan utgjøre en fare.