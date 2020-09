Navalnyjs kontoer beslaglagt

En russisk domstol utstedte ordre om å ta beslag i leiligheten og bankkontoene til opposisjonsleder Aleksej Navalnyj mens han fortsatt lå i koma på sykehus.

Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj la ut dette bildet på sin Instagram-konto onsdag, samme dag som han ble utskrevet fra sykehus i Berlin. Navalnyjs instagram via AP / NTB

NTB-AFP

Nå nettopp

Domstolen kunngjorde dette 27. august, bekreftet Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj torsdag.

Navalnyj ble akutt syk på en flygning i Sibir 20. august. Han ble sendt til sykehus i Russland. To dager senere ble han hentet med fly og sendt til Berlin. Der lå han i kunstig koma. Onsdag ble han utskrevet.

Prøver analysert i Tyskland, Frankrike og Sverige har senere vist spor av nervegiften novitsjok, som ble utviklet til militært bruk i det daværende Sovjetunionen.

Navalnyj er en av president Vladimir Putins fremste kritikere, og hans støttespillere har anklaget russiske myndigheter for å stå bak det de mener var et drapsforsøk. Det har den russiske regjeringen avvist, og onsdag uttalte Kreml at det ikke er noe i veien for at Navalnyj kan komme tilbake til Moskva.

Novitsjok er samme gift som ble brukt i attentatet mot den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren Julia i den engelske byen Salisbury i 2018. Begge overlevde, men en britisk kvinne døde etter å ha fått i seg giften via en parfymeflaske som samboeren hadde funnet i en søppelkasse.