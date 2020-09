En mørkkledd mann prøvde å kuppe demonstrasjonen. Men egentlig jobber han for Israels statsminister.

ISTANBUL (Aftenposten): Midt i demonstrasjonen mot statsministeren ropte han ut konspirasjoner mot koronaviruset. Så viste det seg at mannen er Netanyahus sjef for sosiale medier.

22. sep. 2020

I flere måneder har det samlet seg tusenvis av demonstranter foran statsminister Benjamin Netanyahus bolig i Jerusalem. Der roper de ut slagord og holder frem plakater hvor de kaller Netanyahu for en korrupt løgner. Statsministeren er nemlig under tiltale for korrupsjon i en pågående rettssak.

Det var knyttet usikkerhet til hva som ville skje med demonstrasjonene etter at Israel fredag ble stengt ned som følge av sterk økning av koronasmitte. Men protestene stilnet ikke. Rundt 5000 mennesker møtte frem for å rope ut sin vrede søndag kveld.

