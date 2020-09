To Norsk Folkehjelp-ansatte døde i ulykke på Salomonøyene

To av Norsk Folkehjelps ansatte, en brite og en australier, er omkommet i en sprengningsulykke på Salomonøyene i Stillehavet.

NTB

Nå nettopp

– Vi kan bekrefte at to av våre kollegaer omkom i en tragisk ulykke med eksplosiver på Salomonøyene, sier assisterende generalsekretær i Norsk Folkehjelp Per Nergaard i en pressemelding.

De to omkomne er en australsk statsborger og en britisk statsborger.

Norsk Folkehjelp har siden 2019 jobbet med å utvikle en database over de store mengdene med eksplosiver fra andre verdenskrig som ligger på øyriket. Arbeidet stanses nå mens saken etterforskes av lokalt politi.

