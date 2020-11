Koronasmitten eksploderer i USA. Verst rammet er Trumps bastioner.

De bor i områdene som opplever sterkest vekst i koronasmitte, men er samtidig blant Trumps sterkeste tilhengere.

President Donald Trump på et valgkampmøte i Nebraska i slutten av oktober. Få brukte munnbind og mange sto tett i tett. Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS/NTB

Vi er over kneika, har president Donald Trump sagt. Men tallet på registrerte koronatilfeller pr. dag har aldri vært høyere i USA. Det har vært flere dager med over 100.000 nye tilfeller pr. dag. 20 av landets 50 delstater hadde rekordhøye smittetall denne uken. Spesielt stater i Midtvesten er hardt rammet, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået Associated Press (AP) har gjort en analyse av hvor det står verst til. De har koblet tall for smitteøkning med resultat fra årets presidentvalg:

I 376 av fylkene med høyest antall nysmittede i forhold til innbyggertallet var det en sterk overvekt av Trump-stemmer.

93 prosent av disse fylkene (counties) hadde et flertall av Trump-velgere.

De fleste av disse bor i landlige strøk i delstatene Montana, Nord og Sør-Dakota, Nebraska, Kansas, Iowa og Wisconsin. Med unntak av Wisconsin har flertallet i alle disse delstatene stemt på Trump med stor margin.

Dette er områder hvor færre har vært opptatt av sosial distansering, bruker munnbind eller andre smittevernregler, ifølge nyhetsbyrået.

Man kan ikke konstatere at det er en sammenheng. Aftenpostens egne analyser av Trumps oppslutning i statene med mest smitte akkurat nå i valguken, tyder ikke på at han har økt oppslutningen her. Men de er likevel solide Trump-land.

Men spørreundersøkelser viser at republikanske velgere ikke mener kampen mot korona like viktig som demokratene.

Presidentvalget har vist at amerikanerne er delt på midten i mange spørsmål. Koronapandemien er blitt ett av dem.

Sluttspurten i opptelling av stemmer viste at mange republikanere fulgte presidentens oppfordring om å troppe opp fysisk i stemmelokalene. Demokratiske velgere, derimot, utgjorde brorparten av dem som har valgt å sende stemmeseddelen i posten for å unngå å bli smittet. I Pennsylvania ble dette satt på spissen. Nesten tre ganger flere demokratiske enn republikanske velgere brukte poststemmer, skriver Politico.

Skillet i synet på pandemien viser seg også på andre måter.

En skole i Arnold i delstaten Montana går over til kun digital undervisning etter at 5 prosent av staben testet positivt for covid-19. Akkurat nå er det en sterk smittebølge over mange av statene i Midtvesten. Foto: Colter Peterson, St. Louis Post-Dispatch, AP/NTB

Denne republikanske senatskandidaten tar imot klemmer fra tilhengere i valglokalet, men har på munnbind. Smitteverntiltakene har splittet amerikanerne. Foto: Charlie Neibergall, AP/NTB

I valgdagsmålinger har velgere oppgitt at økonomien er et viktigere spørsmål enn koronapandemien for republikanske velgere. Syv av ti Trump-velgere mente at gjenoppbygging av økonomien burde være hovedprioritet fremfor å hindre spredning av koronaviruset, ifølge en CNN-måling.

Spørreundersøkelser viser også at langt flere av Trumps enn Bidens velgere mener pandemien er under kontroll:

36 prosent av Trump-velgerne i spørreundersøkelse blant 110.000 velgere svarte at pandemien var «helt» eller «for det meste» under kontroll.

47 prosent i den samme velgergruppen sa at pandemien var «nokså» under kontroll.

Men hele 82 prosent av Biden-velgere mener pandemien ikke er under kontroll i det hele tatt.

– Jeg mener den viktigste saken for landet vårt som helhet, er frihet, sier Michaela Lane (25), en Trump-velger i Arizona til nyhetsbyrået AP. Hun vil ha slutt på det hun beskriver som store offentlige inngrep og begrensninger på folks frihet.

Presidentkandidat Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris brukte munnbind og var lite ute blant folk i valgkampen. Foto: Carolyn Kaster, AP/NTB

Legen Marcus Plescia i Association of State and Territorial Health Officials sier at de må lytte og prøve å forstå dem som er skeptiske til smitteverntiltakene. Han håper at situasjonen vil bli roligere etter valget, og at det da vil være lettere å nå frem med en oppfordring om å følge smittevernregler for å unngå at helsevesenet blir overbelastet.

Joe Biden har kommet med sterk kritikk av Trumps håndtering av koronapandemien. Hvis han nå overtar roret, står han overfor en befolkning der en stor andel er imot sterke smitteverntiltak. Siden USA er en føderal stat, er han dessuten avhengig av samarbeid med delstatene. Det er innført strenge tiltak i enkelte delstater, men ikke i alle. For eksempel har 17 av 50 stater ikke noe påbud om munnbind.

Kilder: Associated Press, AP Votecast, Worldometers, Johns Hopkins`koronakart.