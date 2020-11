Trump krever omtelling i Wisconsin og andre vippestater. Slik kan det foregå.

Hva skjer ved en omtelling? 50 ulike utfall i 50 ulike stater.

Stemmer telles i Pennsylvania. I år kan det bli aktuelt med omtelling. Foto: Andrew Rush / Pittsburgh Post-Gazette

Donald Trump var raskt ute med å så tvil om valgresultatet.

– Dette er en stor svindel mot det amerikanske folk. Det er en ydmykelse for landet vårt, sa Trump da klokken nærmet seg halv tre på natten i Washington DC.

Det tok heller ikke lang tid før Trump-kampanjens advokater la frem sin taktikk for å bestride valgresultatet om nødvendig.

Det tar derimot lang tid å få et resultat. Det er mulig at resultatet i Pennsylvania avgjør alt. Der får vi ikke en vinner før fredag.

Den sittende presidenten har allerede varslet søksmål for å få stanset stemmetellingen i den avgjørende vippestaten Pennsylvania. Begrunnelsen er mangel på «innsyn». Valgfunksjonærer i delstaten anklages for å hindre Trump-leirens «observatører» i å gå nærmere enn 7,6 meter fra tellediskene i Pennsylvania. Trump har fra før levert lignende rettslige krav i forbindelse med tellingen i Michigan.

Han har dessuten krevet omtelling i Wisconsin. Hvordan vil omtellingen foregå? Det kan skje på 50 ulike måter i 50 ulike stater. Her er det ulike regler. Vi har sett på hva som kan skje i noen av de viktigste statene.

Wisconsin: Trump betaler selv

Onsdag kveld varslet Donald Trumps valgkampanje at de ville kreve omtelling i Wisconsin.

Der sier reglene at en kandidat kan be om nytelling dersom det er under 1 prosent forskjell mellom de to kandidatene. Dersom forskjellen mellom kandidatene er over 0,25 prosent, må den som vil ha omtelling, betale selv.

I så fall vil det koste Trump-kampanjen i underkant av 30 millioner kroner, skriver The New York Times.

Trumps kampanjesjef Bill Stepien sa det var meldt om feil i flere fylker i Wisconsin. Det skaper tvil om hvor gyldig resultatet er, ifølge Stepien. Men han ville ikke utdype utover dette, ifølge avisen.

Trump kalte valgresultatet svindel lenge før noe var klart. Han vil be om omtelling i flere stater. Det kan koste ham dyrt. Foto: Carlos Barria / Reuters / NTB

Michigan: Kandidatene kan be om omtelling

Dersom det er færre enn 2000 stemmer mellom de to kandidatene, blir det automatisk omtelling i Michigan.

Her kan også kandidatene be om omtelling dersom de har grunn til å tro at det har foregått valgfusk. Valgloven krever også at kandidaten som ber om omtelling, har en rimelig sjanse til faktisk å vinne. Men kandidaten trenger ikke å vise til faktisk lovbrudd med mindre de har bevis for det.

En søknad om omtelling må komme innen 48 timer etter at valglokalene stenger.

Donald Trumps valgkampstab har levert et søksmål i håp om å få stanset stemmetellingen i Michigan, opplyser presidentens valgkampsjef.

Pennsylvania: Kan bli automatisk omtelling

I Pennsylvania går Trump rettens vei for å stanse stemmetellingen. Kampanjen hevder at observatørene deres i delstaten er bedt om å holde 7,5 meters avstand.

Her kan det også bli aktuelt med omtelling. Dersom marginen mellom Biden og Trump er under 0,5 prosent, skjer det automatisk.

I år er dette en av statene det er knyttet aller mest spenning til.

Her er fristen noe å legge merke til. En automatisk omtelling må være fullført «innen den første tirsdagen etter den tredje onsdagen etter valget», ifølge Ballotpedia. Det vil si at fristen er 24. november i år.

Dersom det ikke blir automatisk omtelling, kan én av kandidatene be om det. Da er det ikke krav om en viss margin, og kandidaten selv må betale.

I Pennsylvania er det også lov å be om en delvis omtelling. Det vil si at det ikke er nødvendig at alle stemmene i alle valgdistriktene telles på nytt. I noen andre stater, som Nevada, må alle stemmene telles igjen ved omtelling.

Hva med de andre?

Som kjent handler presidentvalget primært om vippestatene. Det er mange stater det ikke er spenning knyttet til. Derfor er det ikke nødvendig å spekulere i hva som skjer om det skulle bli omtelling i California.

Men i år var det usikkerhet i flere stater. Derfor kan det også bli aktuelt med omtelling i flere stater.

Her er litt om reglene i noen andre vippestater: