Australia: Kvinner fra ti fly måtte gjennomgå påtvungne underlivsundersøkelser i Qatar

Ifølge Australia ble kvinner fra til sammen ti fly tvunget til å gjennomgå undersøkelser av underlivet etter at en nyfødt baby ble funnet på flyplassen i Doha.

Australias utenriksminister Marise Payne sier at kvinnelige passasjerer fra til sammen ti fly ble tvunget til å gjennomgå undersøkelser av underlivet etter at en nyfødt baby ble funnet forlatt på flyplassen i Doha. Qatar beklager hendelsen. Foto: Lukas Coch / AAP Image via AP / NTB

NTB-AFP

Det sier Australias utenriksminister Marise Payne onsdag.

Det ble først meldt at det bare var snakk om passasjerer fra ett Qatar Airways-fly som skulle til Sydney. Payne har beskrevet undersøkelsene som «grovt upassende» og «støtende», og hun har sagt at saken vil følges opp gjennom diplomatiske kanaler.

Undersøkelsene ble igangsatt etter funn av en nyfødt baby på et toalett på flyplassen i Qatars hovedstad.

– Selv om målet med de hastebesluttede undersøkelsene var å forhindre at gjerningspersonene bak den forferdelige forbrytelsen kunne slippe unna, beklager Qatar all lidelse eller krenkelse av personlig frihet for alle reisende som ble påvirket av denne aksjonen, heter det i en uttalelse fra Qatars regjering onsdag.

Videre heter det at en etterforskning av saken er åpnet og at resultatene vil bli delt med internasjonale partnere. Uttalelsen nevner imidlertid ikke noe om at kvinnene ble utsatt for tvungne undersøkelser, men viser til et «søk etter foreldrene».

Ifølge uttalelsen ble babyen funnet forlatt i en søppelbøtte, innpakket av en plastpose. Babyen skal være i god form og blir ivaretatt av sosialarbeidere og helsepersonale.

Eksperter tror hendelsen kan gå utover Qatar Airways, uavhengig av om flyselskapet var innblandet i hendelsen eller ei. Den kan også ha stukket kjepper i hjulene på Qatars forsøk på å bedre ryktet sitt før landet arrangerer fotball-VM for menn i 2022.