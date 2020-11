Supertyfon feier over Filippinene

Supertyfonen Goni har slått inn over den østlige delen av Filippinene. Fire er så langt bekreftet omkommet, og nesten en million evakuert.

En redningsarbeider bærer på et barn mens et boligområde i hovedstaden Manila blir evakuert søndag. Foto: Aaron Favila / AP / NTB

NTB-AFP-AP

1. nov. 2020 08:48 Sist oppdatert 19 minutter siden

Vindkastene har etterlatt seg store ødeleggelser også i Sorsogon-provinsen sentralt på Filippinene. Foto: AP / NTB

Supertyfonen Goni avbildet fra en Nasa-satellitt lørdag. Foto: Nasa / AP / NTB

Tyfonen er den sterkeste så langt i år, og slo inn over land like før daggry. Med en vindhastighet på 63 meter per sekund har den revet taket av bygninger og slått trær over ende.

De fire omkomne er fra Albay-provinsen, opplyste guvernør Alfrancis Bichara til en lokal radiostasjon. Blant de døde er et fem år gammelt barn.

– Vindkastene er voldsomme. Vi kan høre hvordan trærne får gjennomgå, forteller Francia Mae Borras (21) til nyhetsbyrået AFP i byen Legazpi i Albay.

Ikke langt unna, i byen Camalig, har vannmassene blokkert fremkommeligheten.

– Springflo har oversvømt byen vår, sier ordfører i Camalig, Carlos Irwin Baldo.

Så langt har nesten en million mennesker blitt evakuert fra hjemmene sine, ifølge sjefen for sivilforsvaret Ricardo Jalad.

Blant de evakuerte er beboere fra slumområder i Manila. Der fryktes det stormflo på opptil flere meter.

– Innen de neste tolv timene vil vi få katastrofalt voldsom vind og intenst regn eller styrtregn, advarte landets meteorologiske institutt da stormen traff.

Tusenvis av soldater og politi står klare til å bistå med hjelpearbeid.

Tyfonen beveger seg nå vestover mot tett befolkede områder, der en annen tyfon i forrige uke etterlot seg minst 22 døde.