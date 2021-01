En drøy prosent av Norges befolkning er vaksinert for første gang. I andre land går det mye raskere.

Det er stor forskjell på tempoet i vaksineringen verden over.

Joseph Zalman Kleinman (92) overlevde holocaust. Her får han vaksine mot koronaviruset i en sportsarena i Jerusalem 21. januar i år. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB scanpix

Tre land i Midtøsten er kommet lengst i verden med å vaksinere befolkningen: Israel, De forente arabiske emirater og Bahrain har så langt vaksinert omtrent 37, 23 og 8,5 prosent av befolkningen. Det viser ferske tall fra Our World In Data:

Israel

Landet begynte å vaksinere befolkningen allerede 19. desember i fjor og har så langt vaksinert 34 prosent av befolkningen. Det er bestilt flere millioner vaksinedoser fra produsentene Pfizer-Biontech, Moderna og Astra Zeneca.

Men landets vaksinestrategi er ikke uten kontroverser.

Søndag ble det kjent at de store leveransene av vaksinen fra Pfizer kom etter at det var inngått avtale om å gi produsenten tilgang på helsedata om mottagerne. Kritikere mener avtalen er problematisk blant annet av hensyn til personvern.

Palestinske innbyggere på Gazastripen og den okkuperte Vestbredden nyter heller ikke godt av vaksinestrategien. Ifølge NTB må de trolig vente to måneder før de får sin første dose.

De forente arabiske emirater

Mandag meldte CNBC at mer enn 1,8 millioner innbyggere i De forente arabiske emirater har fått den kinesiske Sinopharm-vaksinen. Vaksinen er gratis og tilgjengelig for alle. Ifølge produsenten er den 86 prosent effektiv.

I likhet med vaksinen fra Pfizer må også Sinopharm-vaksinen settes i to doser. Førstnevnte rulles nå ut i Dubai, men er forbeholdt personer over 60 år.

Ifølge helsemyndighetene er føderasjonen på god vei mot sitt mål om å vaksinere halve befolkningen innen slutten av mars.

Torsdag nødgodkjente helsemyndighetene i landet også den russiske Sputnik V-vaksinen, skriver Reuters.

Bahrain

Også Bahrain belager seg i stor grad på Sinopharm-vaksinen, skriver The Economist. Landet var også raskt ute med å godkjenne vaksinen fra Pfizer, som det andre landet i verden etter Storbritannia.

Vaksinen er gratis. Gjennom en app kan innbyggerne velge vaksine fra enten Pfizer eller Sinopharm og booke avtale. Det gjør Bahrain til det første landet i verden som benytter en landsdekkende app i vaksinasjonsarbeidet, melder flere medier.

En kvinne får avtale for vaksinedose nummer to den 24. desember i Manama, Bahrain. Foto: HAMAD I MOHAMMED / Reuters / NTB scanpix

Den raske fremgangen i vaksineringen i de tre landene, skyldes ifølge nettavisen Quartz flere faktorer:

Relativt lave innbyggertall.

Korte avstander (særlig viktig for Pfizer-vaksinen som må lagres ved −70 grader).

Sentraliserte og effektive helsevesen som er digitaliserte.

Tidlig godkjenning.

Har investert ressurser i forsikre befolkningen om at vaksinen er trygg og effektiv.

Samarbeid med religiøse ledere.

Hva med Norge?

Norge kan dessverre ikke måle seg med noen av landene på topp. Enn så lenge er bare en drøy prosent av den norske befolkningen vaksinert.

Det gjør at Norge havner godt nede på listen også i europeisk sammenheng:

Både Frp-leder Siv Jensen og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har kritisert regjeringen for at vaksineringen går for sakte.

Men skal man tro både FHI og helseminister Bent Høie (H) er det gode grunner til det.

– Det vil sikkert alltid kunne være forbedringsmuligheter, men dette handler ikke bare om hurtighet, men også trygghet, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til Aftenposten etter regjeringens pressekonferanse forrige uke.

Høie understreket at man i Norge bygger på det eksisterende vaksinasjonsprogrammet, som er godt utprøvd.

– Det gir trygghet i en situasjon der det er veldig mange andre kompliserende faktorer, sier helseministeren.

I Norge har man også holdt tilbake en del av vaksinedosene for å være sikre på å kunne gi dose nummer to.

Pr. 20. januar viser tall fra FHI at 63.727 nordmenn fått sin første vaksinedose. 1701 personer er vaksinert med to doser.

Storbritannia og Danmark på topp i Europa

Foreløpig er nesten 7,5 prosent av befolkningen i Storbritannia vaksinert.

Ifølge BBC fikk nesten 2 millioner briter vaksine i forrige uke. Når torsdag er omme er det forventet at det samlede antallet som har fått sin første vaksinedose, er oppe i 4,5 millioner.

90-åringen Margaret Keenan var den første som fikk koronavaksinen i Storbritannia. Datoen var 8. desember 2020. Foto: Jacob King / PA POOL / NTB scanpix

Også Danmark ligger godt an. Ifølge den danske Sundhedsstyrelsen vil alle dansker få tilbud om vaksinasjon i 2021.

Men i likhet med flere andre land i Europa, deriblant Norge, har Danmark fått beskjed om at leveransene fra Pfizer-Biontech vil bli mindre enn planlagt de neste ukene. Årsaken er en oppskalering ved produksjonsanlegget i Belgia.

Ifølge Danmarks Radio tørster nå danskene etter flere vaksiner.