Politimann risikerer 40 år fengsel for å ha drept George Floyd. De fleste politifolk blir frifunnet.

Etter at juryen omsider kom på plass, skal partene mandag holde åpningsinnlegg i rettssaken mot politimannen som er tiltalt for drap på George Floyd i USA.

Den tidligere politimannen Derek Chauvin (t.h.) og hans forsvarer Eric Nelson i retten i Minneapolis da juryutvelgelsen ble fullført i forrige uke. Foto: AP / Pool / NTB

NTB

29. mars 2021 13:16 Sist oppdatert 31 minutter siden

Både aktoratet og forsvareren skal dermed presentere noen av sine viktigste argumenter i rettssalen i Minneapolis.

Blir Derek Chauvin (44) funnet skyldig, risikerer han en lang fengselsstraff. Han står tiltalt for å ha drept afroamerikanske George Floyd, som døde da han ble pågrepet i Minneapolis i mai fjor.

Bildene av Chauvin som presset kneet sitt mot Floyds nakke, gikk verden rundt. De utløste protester og opptøyer over store deler av USA.

Et utdrag fra videoen finnes i videoreportasjen under:

Vanskelig å finne jury

I tiltalen mot Derek Chauvin er det tre punkter. I en norsk rett ville de tilsvart forsettlig og uaktsomt drap. Strafferammen for det strengeste tiltalepunktet er hele 40 års fengsel.

Historien viser imidlertid at rettssaker mot politifolk i USA vanligvis ender med frifinnelse. Skal Chauvin dømmes, må juryen være enstemmig.

Å finne jurymedlemmer til rettssaken har vært utfordrende, og flere potensielle jurymedlemmer sa de ikke ville klare å være upartiske i saken mot Chauvin. Andre uttrykte bekymring for sin egen sikkerhet.

For en knapp uke siden var likevel juryen på plass. Den består av seks hvite kvinner, tre svarte menn, tre hvite menn, én svart kvinne og to kvinner med blandet etnisk bakgrunn. Det er ventet at dommeren vil sende en av dem hjem og sitte igjen med en jury på tolv pluss to reserver.

Navnene på dem som er plukket ut, er ikke offentliggjort.

En demonstrant med et portrett av George Floyd i Minneapolis i midten av mars. Foto: Jim Mone / AP / NTB

230 millioner kroner

Etter pågripelsen der George Floyd døde, fikk Chauvin og tre andre politimenn sparken. De tre ble siktet for medvirkning og skal stilles for retten senere i år.

Tidligere denne måneden inngikk myndighetene i Minneapolis et forlik med Floyds familie. Det innebærer at familien får en erstatning på 27 millioner dollar, tilsvarende over 230 millioner kroner.

Chauvins forsvarer, Eric Nelson, mener erstatningsutbetalingen har redusert mulighetene for en rettferdig rettssak. Han har derfor forsøkt å få rettssaken flyttet eller utsatt – men dette ble avvist av dommer Peter Cahill.

– Ønsker en sterk start

Det er ventet at aktoratet tidlig i rettssaken vil vise videoopptaket av pågripelsen av Floyd.

– Som aktor ønsker du en sterk start, sier den tidligere statsadvokaten Jeffrey Cramer til nyhetsbyrået AP.

Han tror imidlertid at hovedspørsmålene i rettssaken vil bli dødsårsaken og hvorvidt Chauvin handlet på en måte som kunne oppfattes som rimelig der og da.

Av smittehensyn er det ikke adgang for publikum i rettssalen. I stedet blir rettssaken direktesendt på nettet. Rundt rettsbygningen er det satt opp betongsperringer, gjerder og piggtråd, og myndighetene vil forsøke å unngå nye opptøyer.