Fire nordiske aviser rydder forsidene: Protesterer mot Kinas pressesensur

Aftenpostens førsteside er torsdag et protestbrev til støtte for pressefrihet i Hongkong. Fire nordiske aviser trykker samme brev.

Politiken i Danmark, Dagens Nyheter i Sverige, Helsingin Sanomat i Finland og Aftenposten i Norge viet papirforsidene sine til et protestbrev mot kinesiske myndigheters pressesensur torsdag 1. juli. Foto: Jim Young / X00966

1. juli 2021 07:03 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten publiserer i dag et brev til Kinas president Xi Jinping. Det er et felles opprop med tre andre ledende aviser i Norden, i protest mot kneblingen av Hongkongs borgere.

Sjefredaktørene i Nordens ledende aviser publiserer brevet til støtte for kolleger i Apple Daily og andre medier i Hongkong.

Verden kan ikke lenger se passivt på at Kina gradvis suger luften ut av pressefriheten i Hongkong, heter det i brevet.

– Ytrings- og pressefrihet er en avgjørende forutsetning for demokrati. Det har forvitret lynraskt i Hongkong. Derfor mener jeg det er riktig å markere hvor destruktiv denne utviklingen er. Det er også viktig for å vise solidaritet med våre kolleger i Hongkong, sier Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen.

Vil vise solidaritet

– Det kjennes veldig riktig å stå opp for grunnleggende menneskerettigehter i Hongkong og vise vår solidaritet med våre kolleger, som har fått sin frihet kraftig redusert, sier Dagens Nyheters redaktør Peter Wolodarski.

Politikens sjefredaktør Christian Jensen håper kollegene i Hongkong vet at de ikke er alene.

– Det er et uttrykk for solidaritet med våre kolleger, sjefredaktører og utgivere i Hongkong. De føler seg nok ganske alene der ute, men de skal vite at det sitter sjefredaktører andre steder i verden som yter dem moralsk oppbakking og gjør oppmerksom på at det som foregår, er å kvele grunnleggende presse- og frihetsrettigheter, sier han.

– Situasjonen i Hongkong kan relateres til vår egen avis, som ble forbudt av russiske myndigheter til sammen 11 ganger i årene mellom 1899-1904. Som i Hongkong nå, var Finland en autonom region, og den konstitusjonelle statusen ble ikke respektert av tsaren i de årene, sier sjefredaktør Kaius Niemi i Helsingin Sanomat.

Rydder forsidene

Oppropet er publisert av finske Helsingin Sanomat, svenske Dagens Nyheter, danske Politiken og Aftenposten.

Slik ser forsidene på avisene ut torsdag morgen.