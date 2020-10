Trump: – Jeg forlater sykehuset i kveld

Donald Trump skriver på Twitter at han forlater sykehuset mandag kveld. – Ikke vær redd for covid, skriver han.

5. okt. 2020 14:47 Sist oppdatert 6 minutter siden

Donald Trump skrev selv på Twitter mandag at han forlater sykehuset klokken 06.30 amerikansk tid. Det betyr rundt midnatt norsk tid.

– Jeg følger meg bra. Ikke vær redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt. Vi har utviklet, under Trump-administrasjonen, noen virkelig bra medisiner og kunnskap. Jeg føler meg bedre enn jeg gjorde for 20 år siden, skrev han på Twitter.

Allerede tidlig mandag var stabssjefen i Det hvite hus Mark Meadows ute med meldinger om at man regnet med at Trump ville bli skrevet ut i løpet av mandagen.

Legen: – Holder ikke folk lenger enn vi må

Legen hans holdt en pressekonferanse kort tid etter at Trump sendte ut meldingen om at han reiser hjem.

Doktor Sean P. Conley sa at de Trumps tilstand hadde forbedret seg de siste 24 timene. Han understreket at han ikke ville holde en pasient lenger på sykehuset enn nødvendig. Han understreket også at han vil fortsette å få nødvendig behandling i Det hvit hus.

Conley opplyste blant annet av Trumps feber hadde gått tilbake, og at oksygennivået var bra. Han ville ikke svare på det funn som ble gjort da presidentens lunger ble skannet. Conley viste til at det var begrensninger i hva han kunne dele med offentligheten av slike opplysninger.

På direkte spørsmål om presidenten kunne gjenoppta valgkampanjen, ville ikke legene svare konkret på når det kan skje.

Legen ble også spurt om å kommentere Trumps twittermelding om at man ikke skulle være redd for korona. Men Conley svarte at han ikke ville kommentere presidentens uttalelser.

Trump ville hjem

– Jeg behøver å komme meg ut herfra, skal presidenten ha sagt i en telefonsamtale med medarbeidere i Det hvite hus mandag formiddag. Det melder CNN.

Ifølge de samme kildene skal presidenten ha blitt advart av sine medarbeidere mot å forlate sykehuset for tidlig. Dersom han får et tilbakefall vil det ikke bare kunne skade hans helse, men også hans valgkampanje, hevder kilder til TV-kanalen.

Flere smittet i Det hvite hus

Mandag kom også en melding om at nok en nær medarbeider til president Donald Trumps har testet positivt for covid-19. Det er pressesekretær Kayleigh McEnany som selv opplyser på Twitter at hun har testet positivt.

– Etter kun å ha testet negativt, deriblant hver dag siden torsdag, testet jeg positivt for covid-19 mandag morgen uten å oppleve noen symptomer, skriver McEnany.

Hun oppgir også at hun ikke visste at Trumps rådgiver Hope Hicks hadde testet positivt da hun holdt en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag morgen.

Hun skriver at hun nå vil holde seg i karantene mens hun fortsetter å jobbe.

Pressesekretær Kayleigh McEnany har testet positivt. JOSHUA ROBERTS / X01909

Ny president-debatt

Uansett har Trumps sykdom fått konsekvenser for valgkampen. Den 15. oktober skulle den andre presidentdebatten holdes.

Demokratenes kandidat Joe Biden sier han er villig til å møte koronasmittede Donald Trump til debatt senere i oktober, hvis ekspertene mener det er trygt.

Han ville ikke si om han mente den neste oppsatte debatten den 15. oktober burde gjennomføres på nett.

Biden sa heller at han ville høre på ekspertene.

– Hvis forskerne sier at det trygt, og hvis avstanden er trygg, så er det greit, sa Demokratenes presidentkandidat. Han sto omkring 3 meter fra president Donald Trump under den forrige debatten. Ingen av dem brukte munnbind.

Melania føler seg bra

USAs førstedame Melania Trump skriver i en Twittermelding at hun føler seg bra og hviler ut hjemme.

Mens Trump er innlagt på Walter Reed-sykehuset utenfor Washington, ser det ut til at Melanias tilstand er bedre.

– Familien min er takknemlig for alle bønner og all støtte! Jeg føler meg bra og fortsetter å hvile hjemme. Takk til helsepersonell og omsorgspersoner overalt, jeg fortsetter å be for dem som er syke eller som har et familiemedlem som er rammet av viruset, skriver førstedamen.

Flere smittet i Trumps nære krets

Ekteparet Trump og pressesekretæren er tre personer i rekken av medarbeidere i Det hvite hus som har testet positivt.

Hope Hicks (31) er rådgiver for president Donald Trump. Hun var den som først testet positivt.

Trumps valgkampsjef Bill Stepien (42) har milde symptomer.

Trumps personlige assistent Nicholas Luna har testet positivt.

CNN meldte mandag kveld norsk tid at to av pressesekretær Kayleigh McEnany medarbeidere Chad Gilmartin og Karoline Leavitt har testet positivt.

Tidligere guvernør i New Jersey, Chris Christie (58), er nå en av Trumps rådgivere. Han hjalp presidenten med å forberede seg til debatten mot Joe Biden 29. september. Han ble lørdag lagt inn på sykehus etter at han testet positivt for korona.

Men også blant presidentens støttespillere i kongressen er flere smittet. Mike Lee (49) er republikansk senator fra Utah. Thom Tillis (60) som er republikansk senator fra North Carolina. Begge er medlem av senatets justiskomité.

Den republikanske senatoren Ron Johnson er også smittet, men han ble smittet hjemme i Wisconsin.

Ronna McDaniel (47) er leder for Republikanernes nasjonalkomité og har også testet positivt.

Flere journalister som har befunnet seg i Det hvite hus og reist med Trump, er også smittet. Visepresident Mike Pence er ikke smittet, men flere av hans medarbeidere har testet positivt.