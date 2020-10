Hostende Trump vil gjenoppta valgkampen

President Donald Trump, som i forrige uke fikk påvist koronasmitte, hevder å være i fin form og planlegger å stille på valgkampmøte i Florida lørdag.

President Donald Trump hevder å være i fin form og planlegger å stille på folkemøte i Florida lørdag. Foto: AP / NTB

NTB

9. okt. 2020 10:32 Sist oppdatert nå nettopp

Trump sa dette under et intervju med Fox News torsdag kveld. Presidentens stemme var hes og han måtte gjentatte ganger avbryte på grunn av hosting under intervjuet. Selv hevdet han å være i fin form.

– Jeg er nok det mest analyserte mennesket i verden akkurat nå, sa Trump, som la til at han trolig vil bli testet på nytt for koronasmitte i løpet av fredagen.

Grønt lys

Noen timer før intervjuet fikk Trump grønt lys fra sin egen lege Sean Conley til å gjenoppta virksomheten i offentligheten.

– Lørdag er det ti dager siden diagnosen, og basert på diagnoseringen vi har gjort, forventer jeg at presidenten trygt kan vende tilbake til offentlige oppgaver igjen da, het det i en kunngjøring fra Conley.

Ifølge legen har Trumps helsetilstand vært stabil etter at han ble utskrevet fra sykehuset og vendte tilbake til Det hvite hus mandag kveld.

Conley opplyste ikke om Trump har testet negativt for koronaviruset, noe Demokratene har krevd svar på.

Eksperimentell behandling

Ifølge amerikanske helsemyndigheter må alle som smittes av koronaviruset, isoleres i minst ti dager fra de får de første symptomene, og opptil 20 dager i mer alvorlige tilfeller.

Trump ble utskrevet fra sykehuset etter tre dager og hevder selv å ha kun milde symptomer på smitte. Han har fått en stor dose med et eksperimentelt antistoff-legemiddel og har også fått det virusdempende legemiddelet Remdesivir intravenøst.

På toppen av dette er 74-åringen behandlet med det betennelsesdempende steroidet deksametason, som vanligvis gis til pasienter med kraftig betennelse i lunger og andre organer.

Strid om debatt

Siden han nå langt på vei er friskmeldt av sin egen lege, mener Trump at debatten mot Demokratenes presidentkandidat Joe Biden i Miami 15. oktober likevel kan gå som planlagt.

Biden sa tidligere i uka at det var uaktuelt å stille til debatt ansikt til ansikt med en koronasmittet Trump, men han var villig til å møte presidenten i en videodebatt. Dette utelukket Trump.

Trump forslo deretter å utsette debatten i Miami til 22. oktober, noe Biden avviste.

– Trumps uberegnelige oppførsel gir ham ikke rett til å omskrive kalenderen og finne nye datoer etter sitt eget forgodtbefinnende, het det i en uttalelse fra Bidens valgkampteam.

Sakker akterut

Den tredje og siste debatten mellom de to, skal etter planen holdes i Nashville i Tennessee 22. oktober. Det er ikke en vippestat, noe Florida derimot er.

Selv om Trump hevder å ha vunnet den første og hittil eneste debatten mot Biden, som fant sted i Cleveland i Ohio 29. september, tyder meningsmålingene på det motsatte.

Biden har nå et forsprang på nærmere 10 prosentpoeng, viser et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene, utregnet av RealClearPolitics. Biden leder også i samtlige seks vippestater.

– Det forstår jeg ikke. Jeg tror ikke på dem. Jeg tror ikke på meningsmålinger, var Trumps kommentar torsdag.