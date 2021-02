Da Biden vant valget, slettet hun Twitter-meldinger på harde livet. Nå ligger toppjobben tynt an.

Joe Biden vil ha Neera Tanden i en toppjobb, men har støtt på trøbbel. Årsaken er krasse twittermeldinger. Saken skaper påstander om dobbeltmoral.

Neera Tanden er Joe Bidens kandidat til å bli USAs budsjettsjef. Foto: Andrew Harnik, AP/NTB

26. feb. 2021 10:01 Sist oppdatert nå nettopp

Allerede første dag i Det ovale kontor foreslo president Joe Biden en budsjettsjef. Han ville ha Neera Tanden til å lede Office of Management and Budget (OMB). Dermed skulle hun bli den første minoritetskvinnen i jobben.

Nå ligger hun tynt an. Senatet skal godkjenne alle ministrene. I tillegg må et stort antall toppnavn på øverste nivå i staten aksepteres. Onsdag skulle to komiteer behandle Tandens sak. Begge utsatte den.