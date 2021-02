Han viste hjertet i rettssaken. Det åpnet for en ny strategi.

MOSKVA (Aftenposten): Dramatiske protester har preget Russland. Nå har opposisjonen valgt en ny strategi.

Opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj får kontakt med kona Julia under en rettssak mot ham. Foto: Simonovsky District Court, Reuters / NTB

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland



Aleksej Navalnyj (44) sto med hendene i lommene i et glassbur i en rettssak i Moskva. Dommeren forkynte hvor han skal befinne seg de neste årene: I fengsel. Da så opposisjonspolitikeren at hans kone, Julia, hadde bøyd hodet. Hun gråt i sin signalrøde jakke og bak et sort munnbind.

Navalnyj tok deretter en hånd opp av lommen og tegnet et hjerte på glassveggen foran seg. Han vinket til kona, blunket før han satte hendene sammen til et hjerte. Han sa: Ikke bekymre deg, alt skal gå bra.

Det hele var over på noen minutter. Klippet av opposisjonspolitikeren som viser hjertet, har likevel blitt inspirasjonen for en hardt prøvet russisk opposisjonsbevegelse. I ukevis har over 10.000 demonstranter blitt arrestert etter voldelige sammenstøt med politiet.

Søndag 14. februar, på selveste Valentins-dagen, inviterte opposisjonen til en ny form for demonstrasjon.

Bruker mobilen

«Putin har gjort frykten til sitt viktigste og eneste våpen», skriver Leonid Volkov, en av Navalnyjs næreste medarbeidere, på Telegram.

Innlegget har tittelen «Kjærlighet er sterkere enn frykt» og kom med en ny strategi:

Alle som støtter deres sak, skal mellom kl. 20 og 20.15 søndag bruke lyset på sin mobil. Det kan gjøres fra bakgårder eller vinduer over hele Russland. Slik vil de unngå de voldelige sammenstøtene med opprørspolitiet. Samtidig tror opposisjonen at dette vil belyse hvor mange som faktisk støtter deres sak.

Ideen er hentet fra Navalnyj i rettssalen og fra Hviterussland. Der har folket demonstrert i over seks måneder mot regimet. Geir Flikke er professor i Russland-studier ved Universitetet i Oslo. Han tror Volkov også har hentet inspirasjon fra hjembyen Jekaterinburg. Der har innbyggerne forsøkt det samme i en lokal protest mot byggingen av en kirke i byens sentrum.

– For en bevegelse som ønsker rettferdighet i Russland, vil vold – både fra politiet og demonstrantene – svekke bevegelsen. For opposisjonen er det viktig at man former en ikke-vold-bevegelse. Det har den lyktes med frem til nå, sier Flikke.

Fakta Aleksej Navalnyj Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner følgere på Twitter og Youtube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar. Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. Ekskludert fra det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. Fikk 27 prosent av stemmene ved ordførervalget i Moskva i september 2013. I 2014 ble han dømt for bedrageri i den såkalte Yves-Roches-saken. Saken har også vært behandlet i Den europeiske menneskerettsdomstolen. I en kjennelse fra 2017 skriver domstolen at beskyldningene mot Navalnyj var «vilkårlige og urettferdige». Han ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. 20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok. 17. januar ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland. Nå er han døm til 3,5 års fengsel i den samme saken han ble frikjent for i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Kilde: NTB Vis mer

Presset opposisjon

Aleksej Navalnyj revitaliserte den russiske politiske opposisjonen da han valgte å returnere til Russland 17. januar. Han returnerte selv om han visste at han trolig ville havne i fengsel. Han ble arrestert allerede i passkontrollen. Det sendte Russland ut i en ny demonstrasjonsbølge for hans frihet.

2. februar ble Aleksej Navalny likevel dømt til 3,5 års fengsel. Noe av dette er allerede sonet, så han vil bli værende i fengsel i 2,8 år.

Etter dommen har det vært vanskelige tider for Navalnyjs nærmeste. Hans kone, Julia, har reist til Tyskland. Allerede nevnte Leonid Volkov er ettersøkt i Latvia. Latviske myndigheter har imidlertid nektet å utlevere ham. Mange flere er i husarrest.

I rekordmange byer har demonstranter bedt om at han settes fri. 10.000 er arrestert. Foto: MAXIM SHEMETOV, Reuters / NTB

Splittelse

I tillegg har grunnleggeren av Russlands liberale og demokratiske parti, Jabloko, gått hardt ut mot Navalnyj denne uken.

Grigorij Javlinskij langet ut mot Navalnyj. Han kalte ham fremmedfiendtlig og en autoritær nasjonalist, ifølge Reuters.

Navalnyj ble utestengt fra Jabloko i 2007. De godtok ikke at han deltok i marsjer mot innvandring. I tillegg var Navalnyj imot Javlinskijs kandidatur som president.

Utfallet har møtt kritikk i egne rekker. Lev Sjlosberg fra partiet er redd for at slike utfall gjør at partiet mister velgere.

Geir Flikke tror at uenigheten man nå ser i den russiske opposisjonen, handler om et generasjonsskille.

– Navalnyj identifiserer seg ikke med den gamle, liberaldemokratiske garden. De har stemplet ham som en nasjonalist, sier han.

Flikke tror at søndagens demonstrasjon således kan bli viktig.

– Organisasjonen rundt Navalnyj ønsker nok med denne demonstrasjonen å motvirke bildet av ham som en nasjonalist. På denne måten vises han frem som en familiefar. Han er den vanlige russeren som kjemper mot ulikhet og korrupsjon, forklarer Flikke.

Aleksej Navalnyj sammen med kona Julia i Tyskland. Her fikk den russiske opposisjonspolitikeren behandling etter et giftangrep. Foto: Navalny Instagram

Støtte hos de unge

Aleksej Navalnyj har de siste årene bygget en tilhengerskare over hele Russland. Det er ingen tvil om at mange av disse er unge. Det uavhengige Levada-senteret måler jevnlig tilliten til ulike politikere.

I den siste meningsmålingen er president Vladimir Putin svekket i den yngste aldersgruppen. Her er det nå bare 51 prosent av de spurte som har tillit til presidenten. Det er en nedgang fra 68 prosent i januar – før Navalnyj kom tilbake til Russland.

Lev Gudkov ved Levada-senteret kommenterer at dette resultatet er en fortsettelse av en toårig trend. Men «pandemien ble en katalysator for misnøyen». I tillegg peker han på Navalnyjs arrest og hans film om Putins angivelig slott ved Svartehavet som årsaker til endringen.

