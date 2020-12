Sverige vil ikke oppheve gravfreden ved Estonia, men åpner for nye undersøkelser

Den svenske regjeringen ikke har noen planer om å oppheve gravfreden ved Estonia, men åpner for nye dykkinger, opplyser innenriksminister Mikael Damberg.

Fronten av passasjerferja Estonia blir løftet opp fra havbunnen i 1994. Nå åpner svenske myndigheter for nye undersøkelser av vraket. Arkivfoto: Jaako Avikainen/Lehtikuva, FILE via AP/NTB

18. des. 2020 14:32 Sist oppdatert nå nettopp

Havarikommisjonene i Estland, Finland og Sverige vil tillate dykking ved det forliste skipet Estonia og begjærer at loven som hindret dette, endres. De vil at det skal være mulig å gjennomføre nye undersøkelser under vann på havariplassen.

Den svenske regjeringen vil muliggjøre dykkinger ved Estonia ved å se på loven, men har ingen planer om å oppheve gravfreden, opplyser Damberg fredag.

– Jeg ser fram til en nær dialog med Riksdagen på dette spørsmålet, sier Damberg.

Lovendring påbegynt

Damberg venter at endringene i loven vil kunne klargjøres i løpet av første halvår i 2021. Myndighetene har allerede påbegynt arbeidet og sier at det ikke er veldig omfattende.

Svenske medier meldte torsdag at den svenske havarikommisjonen ville at gravfreden skulle oppheves ved det forliste skipet.

852 mennesker omkom da ferja Estonia forliste i Østersjøen i 1994. Årsaken til forliset er fortsatt bestridt. I 1995 ble myndighetene i de tre landene enige om å beskytte det forliste skipet av respekt for de avdøde og de etterlatte og innførte en lov om gravfred.

Ikke menneskelige dykkere

Havarikommisjonene i Estland, Finland og Sverige jobber nå med ny informasjon om ulykken etter dokumentaren «Estonia – funnet som endrer alt» som ble vist i høst.

Dokumentaren viste blant annet et hull i skroget som aldri tidligere er dokumentert, noe som har ført til nye undersøkelser fra berørte myndigheter.

Journalist Henrik Evertsson risikerer to års fengsel for brudd på gravfreden rundt vraket i forbindelse med opptak til serien.

John Ahlberk ved Statens Haverikommission i Sverige sier fredag at det kanskje vil bli nødvendig å ta materialprøver fra deler av skroget rundt hullet.

– Jeg kan også nevne at det ikke er aktuelt nå å gå ned med menneskelige dykkere, men det er snakk om utstyr som kan fjernstyres, sier Ahlberk.