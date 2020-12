USA forbyr import av bomull fra Xinjiang

USA forbyr import av bomull laget av slavearbeid i Xinjiang. Men Coca-Cola og Nike er blant selskaper som protesterer.

Vakttårn og piggtråd rundt en omskoleringsleir i Xinjiang. USA forbyr nå import av mange produkter fra regionen. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

NTB-AFP

Nå nettopp

Kina er blitt sterkt kritisert for sin politikk i det ressursrike området vest i landet, der menneskerettighetsgrupper sier at opptil 1 million muslimske uigurer og medlemmer av andre minoriteter er satt i såkalte omskoleringsleirer.

Den nye forskriften innebærer at USAs tollvesen kan stanse last som inkluderer bomull fra Xinjiang Production and Construction Corps, en større gruppe som USA allerede har innført sanksjoner mot.

– Bruddene på menneskerettighetene som den kommunistiske kinesiske regjeringen står for, vil ikke tolereres av president Trump og det amerikanske folk, sier Ken Cuccinelli i departementet for indre sikkerhet.

Xinjiang er et globalt senter for bomullsproduksjon, og beregninger viser at 20 prosent av alle bomullsprodukter som importeres til USA, inneholder noe garn fra området.

Nesten enstemmig

Representantenes hus stemte i september nesten enstemmig – 406 mot 3 – for å forby all import fra Xinjiang, men loven er ennå ikke vedtatt i Senatet, selv om det også der skal være flertall for den.

Men store multinasjonale firmaer som Apple, Nike og Coca-Cola, så vel som USAs handelskammer, har drevet intens lobbvirksomhet for å svekke loven som forbyr import av varer laget av tvangsarbeid.

Disse selskapene har forsyningskjeder som strekker seg langt inn i Xinjiang. De sier at de fordømmer slavearbeid i Xinjiang, men at den strenge loven kan være ødeleggende for forsyningskjedene deres, skriver New York Times.

Mye råstoffer

Blant annet produseres det store mengder råstoff som bomull, kull, sukker, tomater og polysilikon i Xinjiang. Området forsyner også kles- og skoprodusenter med arbeidskraft.

Menneskerettighetsgrupper og nyhetsreportasjer har vist til at mange multinasjonale selskaper har forbindelse til regionen, blant dem Coca-Cola som bruker sukker derfra, og Nike som bruker uiguriske arbeidere til å produsere sko i Qingdao.

En kongressrapport i mars hadde foruten Nike og Coca-Cola firmaer som Adidas, Calvin Klein, Campbell Soup Company, Costco, Hennes & Mauritz, Patagonia og Tommy Hilfiger på listen over selskaper som mistenkes for å benytte seg av slavearbeid.

Nekter for lobbyvirksomhet

Coca-Cola svarer at de uttrykkelig forbyr tvangsarbeid i sin forsyningskjede, og at en sukkerfabrikk de bruker i området, var gjennom en vellykket sjekk i fjor.

Nike benekter at de har drevet lobbyvirksomhet mot loven og kaller det «konstruktive diskusjoner».

Kina forsvarer sin politikk i Xinjiang med nebb og klør og sier at deres treningsleirer og arbeids- og utdanningsprogrammer i regionen har bidratt til å knuse ekstremisme.

Men departementet for indre sikkerhet i USA sier at omskoleringsleirene mer ligner på konsentrasjonsleirer.