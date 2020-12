Bok om Salvini med tomme sider har blitt en bestselger i Italia

En bok om Italias tidligere innenriksminister Matteo Salvini topper salgslistene på Amazon, selv om den kun har tomme sider.

En bok om Italias tidligere innenriksminister Matteo Salvini, som kun har tomme sider, har blitt en bestselger i landet. Foto: Roberto Monaldo / LaPresse via AP / NTB

NTB-DPA

44 minutter siden

Boken «Hvorfor Salvini fortjener tillit, respekt og beundring» koster 6,99 euro, tilsvarende drøyt 74 kroner, er 110 sider lang og har i flere dager vært bestselgeren på Amazons italienske nettsider.

– Denne boken er full av tomme sider. Tross flere år med leting, fant vi ingenting om dette temaet, så bruk gjerne denne boken til dine egne notater, står det i beskrivelsen av boken, som ser ut til å være utgitt under et pseudonymet Alex Green.

Karakterene fra brukerne er ifølge DPA gode, med 4,7 stjerner i snitt, men ikke alle lar seg imponere:

«Jeg skriver denne anmeldelsen kun for å fortelle at boken er tom, solgt i samarbeid med Amazon (venstreradikale) kun for å more folk på venstresiden», skriver en mann som la igjen en stjerne.

Salvini leder det sterkt høyreorienterte partiet Ligaen og er en polariserende figur i Italia. Partiet er kjent som innvandringsfiendtlig og EU-kritisk.