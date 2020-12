FN: Urovekkende rapporter om drap på eritreiske flyktninger

UNHCR har mottatt «et overveldende antall urovekkende rapporter» om at eritreiske flyktninger i Etiopia blir drept, bortført og tvangsreturnert til hjemlandet.

Etiopiske regjeringssoldater (bildet) gikk i begynnelsen av november til krig mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) og har nå tatt kontroll over Tigray-regionen. Foto: ENA / AP / NTB

– Dersom dette bekreftes, er det snakk om alvorlige brudd på folkeretten, sier FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi.

FN og andre hjelpeorganisasjoner har ikke kunnet besøke leirene som huset nærmere 100.000 eritreiske flyktninger i Tigray-region siden etiopiske regjeringsstyrker gikk til krig mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) i begynnelsen av november.

– Jeg oppfordrer sterkt den etiopiske regjeringen til å oppfylle sine forpliktelser overfor flyktninger i henhold til folkeretten og til å beskytte alle flyktninger som befinner seg i landet, sier Grandi.

Busses tilbake

Mange av de eritreiske flyktningene forlot leirene av frykt for å havne i skuddlinjen. Noen søkte tilflukt i Etiopias hovedstad Addis Abeba, andre flyktet over grensa til Sudan.

– Plutselig kom det soldater til leiren vår og åpnet ild. Situasjonen var svært alvorlig, det var mye skyting, forteller Kheder Adam, en av de eritreiske flyktningene som nå befinner seg i Sudan.

Etiopiske regjeringsstyrker på vei mot Tigray-provinsen i november. Foto: Ethiopian News Agency

Fredag ble det kjent at myndighetene i Etiopia var begynt å transportere eritreiske flyktninger i Addis Abeba-området tilbake til Tigray.

– Vi har mottatt alarmerende meldinger fra eritreere i utlandet. Da vi undersøkte dem, kunne vi fastslå at hundrevis at flyktninger i dag morges ble satt på busser og returnert til Tigray-regionen. Regjeringen har ikke orientert oss om dette på forhånd, het det i en uttalelse fra UNHCR.

Eritreiske soldater

Eritrea beskrives av menneskerettighetsorganisasjoner som et av verdens mest undertrykkende regimer, og en uviss skjebne venter flyktninger som eventuelt returneres til landet.

Nærmere 50.000 sivile har flyktet fra Tigray-regionen i Etiopia til nabolandet Sudan (bildet). FN er nå sterkt bekymret for de eritreiske flyktningene som fra før befant seg i Tigray. Foto: AP / NTB

Ifølge ubekreftede meldinger befinner det seg også eritreiske regjeringsstyrker inne i Tigray, der de har hjulpet etiopiske styrker i kampen mot TPLF.

– Det foreligger troverdige rapporter om et eritreisk militært nærvær i Tigray. Vi ber om at slike styrker øyeblikkelig trekkes tilbake, sa en talsmann for utenriksdepartementet i Washington fredag.

Søreide bekymret

Etiopias statsminister Ahmed Abiy, som i fjor ble belønnet med Nobels fredspris, avviser kravet om uavhengig gransking av mulige krigsforbrytelser i Tigray og sier at landet ikke trenger «barnevakt».

Ahmed Abiy fikk Nobels fredspris i 2019. Nå er han øverst ansvarlige for militæroperasjonen i Tigray. Foto: Haakon Mosvold Larsen

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er bekymret.

– Jeg forventer at partene i konflikten respekterer internasjonal humanitærrett og unngår brudd på internasjonale menneskerettigheter. Eventuelle brudd på humanitærretten og menneskerettighetsovergrep må etterforskes og straffeforfølges, sier Søreide i et skriftlig svar til partiet Rødt.

Søreide viser til at Amnesty International har meldt om grove menneskerettighetsbrudd vest i Tigray, men at det er vanskelig å ut informasjon fra regionen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er bekymret for situasjonen. Foto: Ørn E. Borgen

– I samarbeid med det internasjonale samfunn vil Norge fortløpende vurdere ulike tilnærminger for å få verifisert konsekvensene av konflikten og eventuelle brudd på internasjonal humanitærrett og internasjonale menneskerettigheter, sier Søreide.

Nødhjelp framme i Mekele

Etiopia insisterer også på å kontrollere nødhjelpsforsendelsene til Tigray, der FN og hjelpeorganisasjoner krever tilgang.

Fire uker etter at kamphandlingene var over, nådde lørdag den første nødhjelpskolonnen regionhovedstaden Mekele.

Sju lastebiler med nødhjelp fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) var med i kolonnen. I lasten var blant annet medisiner og medisinsk utstyr til bruk i behandling av rundt 400 sårede fra krigen.

– Det er den første internasjonale hjelpen som ankommer Mekele siden den brøt ut kamper i Tigray for over en måned siden, heter det i en uttalelse fra ICRC.