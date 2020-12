Sykdom, utmattelse og smitterisiko. Nå slutter flere svenske helsearbeidere enn før.

Den svenske koronakrisen får alvorlige konsekvenser for bemanningen i helsevesenet.

Sverige opplever nå en ny smittetopp, men har mindre tilgang på kvalifisert personell enn i våres. Her er det satt opp et telt for håndtering av koronapasienter ved Karolinska i Stockholm tidligere i år. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters / NTB scanpix

28 minutter siden

Kapasiteten på intensivavdelingene er sprengt, andelen positive tester er høy og mer enn 7500 mennesker er døde.

Koronapandemien har satt Sverige på en hard prøve.

Nå slutter også flere svenske helsearbeidere enn før, skriver Bloomberg.

Selv om Sverige nå skulle få flere sårt trengte intensivplasser, er det en større bekymring å finne ansatte. Kompetansen til å ta vare på de sykeste pasientene, har forsvunnet ut av sykehusene.

Bare på infeksjonsavdelingen på Danderyd-sykehuset i Stockholm har 34 av 50 sykepleiere sluttet siden januar, skriver Aftonbladet.

Slutter for å hente seg inn igjen

– Jeg snakket med medlemmer i august som sa de ville si opp fordi det var den eneste måten de kunne få litt fritid og mulighet til å hente seg inn igjen, sier Sineva Ribeiro.

Hun er leder i fagforeningen Vårdförbundet, som organiserer mer enn 100.000 svenske helsearbeidere.

Les også 160 koronadøde registrert i Sverige på ett døgn. Sverige vurderer å søke koronahjelp fra naboland

– Vi ser at det er mye sykdom, symptomer på utmattelse og medlemmer som er blitt smittet.

Ribeiro frykter at slitasjen kan føre til at liv går tapt.

– I et arbeidsmiljø hvor du er så sliten, øker sjansen for at man gjør feil. Og de feilene kan føre til at pasienter dør.

Hun advarte allerede i mai om en uholdbar situasjon.

Ber om hjelp fra militæret

En undersøkelse fra svensk TV 4 viser at flere helsearbeidere enn før slutter i jobben.

I 13 av Sveriges 21 regioner har antall oppsigelser blant helsepersonell gått opp det siste året. I enkelte områder slutter så mange som 500 i måneden.

I Stockholm er det spesielt ille. Her har 3600 helsepersonell sagt opp siden mars, ifølge SVT. Det er 900 flere enn samme periode året før.

Nå er situsjonen så kritisk at de regionale myndighetene har bedt om hjelp fra medisinsk personell i militæret. Det er foreløpig uklart om de har ressursene som skal til.

Nå ber også Björn Eriksson, sykehusdirektør i region Stockholm, private aktører om å gi sine ansatte fri.

– Gi dem fri og la dem jobbe for oss, oppfordrer han i Dagens Nyheter.

En sykepleier på infeksjonsklinikken ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Foto: Claudio Bresciani / TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Slitasje

Stockholms fylkesordfører Irene Svenonius beskriver situasjonen som «ekstremt anspent».

I et intervju fredag, anerkjente hun at byens helsearbeidere er overarbeidet, og at det er behov for personale.

– Det er slitasje. Man kan ikke se bort fra det, så det er ekstremt viktig å få flere folk, sa hun.

Les også Slik er nordiske land blitt både skrekkeksempler og forbilder

Ifølge den svenske Folkhälsomyndigheten ble det registrert over 10.000 smittetilfeller i landets hovedstad forrige uke. 99 prosent av intensivkapasiteten i hovedstaden er fylt opp.

På landsbasis har mer enn 3400 personer vært innlagt ved svenske intensivavdelinger i løpet av pandemien.

Deler av problemet forklares ut fra den moderate lønnen mange sykepleiere mottar.

De jobber lange timer og utsetter seg for smitte. Men det synes ikke på lønnsslippen. Mange bestemmer seg etter hvert for at det ikke er verdt det.

Sara Nordin, en svensk intensivsykepleier Bloomberg har snakket med, sier hun måtte si opp jobben sin. Hun fikk ikke endene til å møtes med en grunnlønn på rundt 300.000 kroner.