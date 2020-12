Britiske forskere bekymret: Ny virusvariant kan være mer smittsom for barn

Mye av smitteøkningen i Storbritannia skyldes økt smitte blant barn. Nå vil forskerne undersøke om barn er mer mottagelige for den nye virusvarianten.

Britiske skoler har i høst hatt regler for sosial distansering. De siste ukene har man imidlertid sett mye smitte hos barn i det sørlige England. Kirsty Wigglesworth / AP

Nå nettopp

Den nye varianten av koronaviruset som har spredt seg hurtig i Storbritannia, bekymrer. Den kan inneholde en mutasjon som gjør at barn er like mottagelige for viruset som voksne. Det skiller i så fall denne varianten av viruset fra det man har sett tidligere, sier britiske forskere.

– Vi er overbevist om at denne varianten smitter lettere enn andre virustyper som er i Storbritannia, fremholder Peter Horby ifølge Reuters. Han er professor ved Oxford-universitetet med nye smittsomme sykdommer som spesialitet. Han leder også Nervtag, en forskergruppe som gir råd til britiske myndigheter om pandemien.