EU-lederne håper på avtale med Kina før nyttår. Nå får de klar Twitter-beskjed fra en av Bidens nærmeste.

Det er ikke bare Donald Trump som bruker sosiale medier til å snakke med andre land.

EU-president Ursula von der Leyen, den tyske forbundskansleren Angela Merkel og Charles Michel, som er president for Det europeiske råd, møtte Kinas leder Xi Jinping på et virtuelt toppmøte i september. Det ga fart i forhandlingene om en ny investeringsavtale. Foto: YVES HERMAN / Reuters / NTB

Først: Den tørre, diplomatiske meldingen:

«Biden-Harris-administrasjonen ville ønsket velkommen tidlige konsultasjoner med våre europeiske partnere om våre felles bekymringer når det gjelder Kinas økonomiske praksis.»

Og så den samme teksten, oversatt til dagligtale:

«Hei EU! Ring oss før dere snakker noe mer med Beijing!»

Meldingen, altså den første, ble lagt ut på Twitter av Jake Sullivan natt til tirsdag. Sullivan er utpekt som Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver. Man kan altså regne med at han snakker på vegne av sin sjef. Oppfordringen hans var festet til en link til en nyhetsartikkel. Den handlet om en mulig investeringsavtale mellom EU og Kina.

I seks år har EU forhandlet med Kina om investeringsavtalen CAI. Avtalen vil gjøre det lettere for europeiske selskaper å slippe til på det kinesiske markedet.

Etter en periode med laber interesse fra kinesiske myndigheter, ser forhandlingene ut til plutselig å ha løsnet. Nå håper EU-lederne at det kan bli mulig å få på plass en avtale før nyttår, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Jake Sullivan blir Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver fra januar. Han driver allerede utenrikspolitikk på Twitter. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters / NTB

Ber EU om å vente på Biden

Og det er dette som har fått Jake Sullivan til å sende EU-lederne en tweet. Den meldingen bør de lytte til, mener tidligere Nato-sjef Anders Fogh Rasmussen.

I en melding, også denne på Twitter, påpeker Rasmussen at det kun er en måned igjen til Biden overtar i Det hvite hus. Rasmussen er tidligere dansk statsminister.

«Den nye administrasjonen kommer til å legge til rette for en koordinert tilnærming til Kina sammen med likesinnede allierte,» skriver han.

Og legger til:

«Vi burde ikke skynde oss for å få til en investeringsavtale med Kina før årsslutt når forhandlingskortene våre er i ferd med å bli bedre.»

Økende sikkerhetsrisiko

De siste årene har EU og USA hatt ganske ulik tilnærming til Kina:

Markedstilgang og økonomiske muligheter står i sentrum for europeerne.

Nasjonal sikkerhet og geopolitisk rivalisering er blitt stadig viktigere for amerikanerne.

Ledere i EU blir presset fra ulike hold. Selskapene ønsker bedre tilgang til det kinesiske markedet. Samtidig varsler etterretningsmyndighetene om en økende fare fra kinesiske hackere.

Spørsmålet om 5G-utbygging ble en prøvestein. Det kinesiske selskapet Huawei la inn fristende bud over hele Europa. Samtidig advarte USA mot sikkerhetsrisikoen.

Det endte med at Huawei ble utestengt fra 5G-konkurransen i de fleste europeiske land, inkludert Norge.

Bekymret for rapporter om tvangsarbeid

Situasjonen for menneskerettighetene i Kina har også fått mange europeiske politikere til å bli mer skeptiske til en mulig investeringsavtale.

I flere land har politikere allerede varslet kamp mot den eventuell avtale. Og avtalen må godkjennes i EU-parlamentet før den kan tre i kraft.

En av dem er tyske Margarete Bause, som representerer partiet De grønne. I et innlegg i det tyske parlamentet denne uken stilte hun følgende spørsmål til forbundskansler Angela Merkel: Hvordan kan du forhandle om en investeringsavtale med Kina samtidig som flere hundre tusen uigurer er satt til tvangsarbeid i Xinjiang?

Merkel svarte med å si at tyske myndigheter er bekymret for situasjonen i Xinjiang. Men hun la til at dette ikke er et avgjørende punkt i forhandlingene.

EU-parlamentet fordømte i forrige uke bruken av tvangsarbeid i Xinjiang. Parlamentet krever også at en investeringsavtale med Kina må inneholde løfter om at landet skal respektere internasjonale avtaler som forbyr denne praksisen.

Beijing-myndighetene nekter for at uigurer blir tvunget til å jobbe på fabrikker i Xinjiang.

– Anklagene er grunnløse, sa Wang Wenbin, en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, på en pressekonferanse i Beijing på tirsdag.