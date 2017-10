Dødtallene stiger: Pøser på med friske brannmenn i kampen mot flammene i California

Totalt raser 14 skogbranner. Det er særlig vinområdene nord for San Francisco som er rammet.

Blant ofrene er en 100 år gammel mann og hans 98 år gamle kone, som ikke klarte å komme seg ut av huset da skogbrannen rammet.

Myndighetene hadde håpet at kjøligere vær og svakere vind ville hjelpe brannmannskapene til å få kontroll over flammene, men så langt er det ingen tegn til at situasjonen er under kontroll.

– Været har vært til vår fordel, men det betyr ikke at det vil fortsette å være sånn, sier nødetatenes talsmann Brad Alexander.

Brannmannskaper hentes nå inn fra både California og nabostaten Nevada. De ekstra politifolkene skal bidra i arbeidet med å evakuere områder som trues av brannen.

Mange savnet

Myndighetene opplyser at minst 100 er skadet og at minst 2.000 bolig- og forretningsbygg er ødelagt, og de advarer om at tallene kommer til å stige.

Rundt 25.000 er evakuert, og omkring 5.000 har søkt tilflukt i evakueringssentre.

California-guvernør Jerry Brown har oppfordret president Donald Trump til å sende føderal hjelp, og sier ødeleggelsene er ekstraordinære.

– Tusenvis er hjemløse, sier Brown.

