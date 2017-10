I dette nybygget skal Thailands konge kremeres. Etterpå skal det rives.

Landets konge gjennom 70 år, Bhumibol Adulyadej, døde for ett år siden. Forberedelsene til en storstilt og spektakulær gravferd pågår imidlertid fremdeles.

Fredag markerte landet dødsfallet med 89 sekunders stillhet klokken 15.52 lokal tid. Samtidig skulle 89 buddhistmunker be ved båren hans. I den gamle kongehovedstaden Ayutthaya knelte ni pudrede elefanter. Bhumibol var inne i sitt 89. år da han gikk bort klokken 15.52 for nøyaktig ett år siden.

Sakchai Lalit / AP / NTB scanpix

Krematoriet demonteres

Den siste tiden har bygningsarbeidere og kunstnere arbeidet på spreng på en tomt nær Bangkoks store palass.

Der har de oppført et krematoriumskompleks hvor selve gravferdsseremoniene finner sted i tidsrommet 25.–29. oktober. Her har kunstnere, ifølge den thailandske avisen Khao Sod, utsmykket seremonirommene med over 100 skulpturer til ære for den avdøde og populære kongen.

Når gravferden er over, får anlegget stå i en måneds tid slik at folk kan få se det. Deretter blir det tatt ned.

Reiste langt for å ta farvel

Utenfor sykehuset der kongen døde i fjor, var mange sørgende møtt opp fredag.

– Du ser iblant på TV hva han oppnådde, men nå som han er død, kommer det frem mange nye ting som han har gjort for landet, sier Panicha Nuapho (66) til AP. Hun hadde reist 330 kilometer for å ta et endelig farvel med kongen.

AP / NTB scanpix

Sakchai Lalit / AP / NTB scanpix

Kronprins Haakon til Bangkok

Mer enn 12 millioner mennesker har det siste året besøkt palasset der levningene etter kongen er. Adgangen ble stengt i forrige uke på grunn av forberedelsene til selve gravferden.

Flere fremstående utenlandske gjester har også besøkt stedet, blant dem keiseren av Japan, USAs utenriksminister Rex Tillerson, utsendinger fra Kinas og Russlands ledere og statsministre og presidenter fra regionen. Under gravferden kommer også mange prominente gjester, blant dem Norges kronprins Haakon. Bangkok Post skriver at sønnen, kong Maha Vajiralongkorn, vil ha en sentral rolle i seremoniene.

ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters / NTB scanpix

Symbol på stabilt styre

Den avdøde kongen var svært populær. Hoffet skal ifølge AP i flere tiår ha arbeidet med å bygge monarkens omdømme etter at kongen mistet den absolutte politiske makten i 1932. Han er blitt fremstilt som en velgjører for veldedige saker, som personlig nøktern og som et symbol på stabilt styre da landet ellers var preget av politisk uro. Hans rykte har vært beskyttet av en av verdens strengeste lover om majestetsfornærmelse.

Disse er blitt sterkt kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner og FN. Tidligere denne uken ble for eksempel en 85-åring anklaget for å ha fornærmet en konge som styrte på 1590-tallet.

CHAIWAT SUBPRASOM / Reuters / NTB scanpix

Tre generalprøver på gravferd

Gravferden begynner 25. oktober, men selve kremeringen finner sted dagen etter. Da skal seremonien begynne 17.30, mens selve brenningen av levningene ikke skjer før klokken 22.

Ifølge Reuters skal 78.000 politifolk passe på. Thailenderne har allerede hatt en generalprøve på markeringen og skal ha to til før selve begivenheten. Ikke mindre enn tre storslagne opptog skal gå i gatene rundt. 7500 mennesker med akkreditering slipper inn til krematorieområdet, mens minst 250.000 er ventet utenfor.