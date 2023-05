Kilicdaroglu ber tyrkerne kvitte seg med et autoritært regime

I første omgang passerte ingen av dem målstreken. I dag avgjøres skjebnevalget i Tyrkia.

Tyrkerne avgjør søndag om Recep Tayyip Erdogan skal få nok en periode ved makten, eller om opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglu skal få en sjanse. Vis mer

I dag bestemmer de tyrkiske velgerne om Recep Tayyip Erdogan kan gå inn i sitt tredje tiår som landets leder, eller om han må vike plass for utfordreren Kemal Kilicdaroglu.

Søndag morgen klokken 8 ble over 192.000 valglokaler i Tyrkia åpnet til den andre og avgjørende runden i presidentvalget. Utpå formiddagen avla begge kandidatene sin stemme.

– Jeg inviterer alle mine borgere til å avgi stemme for å bli kvitt dette autoritære regimet og få ekte frihet og demokrati, sa sekulære Kilicdaroglu etter at han hadde stemt i hovedstaden Ankara søndag.

President Recep Tayyip Erdogan stemte samtidig i Istanbul sammen med sin kone Emine. Han ba velgerne om å «møte opp uten selvtilfredshet».

En lang og intens valgkamp er over, i dag bestemmer tyrkerne om Recep Tayyip Erdogan gjenvelges for en ny periode, eller om det er utfordreren Kemal Kilicdaroglu som skal overta presidentvervet.

Hevder valgobservatører ble angrepet

Samtidig hevder nestlederen i Kemal Kilicdaroglus parti CHP, Özgur Özel, at partiets valgobservatører ble angrepet i en landsby sørøst i landet da de protesterte mot uregelmessigheter i valggjennomføringen. Observatørene skal ha blitt slått og fratatt mobiltelefonene sine, ifølge Özel.

Opplysningene er så langt ikke bekreftet.

I den første valgrunden 14. mai fikk Erdogan 49,4 prosent av stemmene. Kilicdaroglu fikk 44,9 prosent. Da stemte hele 88,9 prosent av Tyrkias mer enn 64 millioner stemmeberettigede.

I tillegg har 3,4 millioner velgere i utlandet kunnet forhåndsstemme mellom 20. og 24. mai.

De første foreløpige resultatene er ventet få timer etter at valglokalene stenger kl. 16 norsk tid.

Et skjebnevalg

Valget karakteriseres som et skjebnevalg. Enten går den tyrkiske befolkningen for det kjente med den autoritære, «sterke-mann»-lederen Erdogan fra det moderate islamistpartiet Rettferds- og utviklingspartiet (AKP).

Eller så våger de å satse på den sekulære opposisjonslederen Kilicdaroglu som lover store endringer, både når det gjelder økonomi og demokratisk styresett. Seks tyrkiske opposisjonspartier står bak Kilicdaroglu, som er leder for det republikanske partiet CHP.

Tyrkia-ekspert og professor Einar Wigen ved Universitetet i Oslo mener valget understreker kulturkrigen i Tyrkia, som er splittet i ganske ulike syn, og polariserer den politiske debatten.

– Enten ser man Erdogan som en redningsmann som gjør Tyrkia til et viktig land i verden, eller man ser ham som en korrupt autoritær leder som beriker seg selv på vanlige tyrkeres bekostning, sa Wigen til NTB foran første valgrunde.

Et gigantisk banner med bilde av den tyrkiske presidenten og presidentkandidaten Recep Tayyip Erdogan vises på en historisk bymur i Istanbul. Erdogan kontroller statlige medier og har et stort propagandaapparat. Han har derfor hatt en stor fordel overfor sine politiske utfordrere foran valget.

Nye fem år?

Om Erdogan vinner, kan han bli sittende helt til 2028. Med to presidentperioder og tre perioder som statsminister bak seg er han allerede Tyrkias lengstsittende leder. Opp gjennom årene har han styrket sin rolle betydelig.

I april i 2017 fikk Erdogan gjennom høyst omstridte forslag til grunnlovsendringer, og han sikret seg med det enda større makt etter at det ble knapt flertall i en folkeavstemning for hele 18 endringer i grunnloven. Blant annet ble Tyrkias parlamentariske system erstattet med et presidentsystem der statsministerposten ble avskaffet.

Hvis Erdogan også drar denne seieren i land, noe de fleste Tyrkia-eksperter tror han vil gjøre, får han fem nye år som president. Han går dermed inn i sitt tredje tiår som Tyrkias leder. Som president fastsetter Erdogan det meste av politikken i landet: økonomi, sikkerhet samt innenlandske og internasjonale anliggender.

Bannere med bilder av opposisjonens presidentkandidat Kemal Kilicdaroglu er hengt opp i Uskudar-distriktet i Istanbul. Kilicdaroglu ledet lenge på meningsmålingene før første valgrunde 14. mai, men fikk færre stemmer enn sittende president Recep Tayyip Erdogan. Søndag avgjøres kampen mellom de to svært ulike lederne.

Vil styrke demokratiet

Kilicdaroglu ønsker å reversere mye av politikken til Erdogan.

– Kilicdaroglu lover å gå tilbake til parlamentarisk demokrati med respekt for institusjoner og maktfordelingen mellom dem. Erdogan søker å konsolidere mer makt i presidentstyret han har innført og vil svekke demokratiet ytterligere, sa seniorforsker Pinar Tank ved fredsforskningsinstituttet PRIO til NTB tidligere i denne uken.

Første valgrunde var også valg på nasjonalforsamling. Erdogans parti AKP ble det største, og hans allianse med nasjonalister og islamister vant flertallet i parlamentet med 322 plasser. Kilicdaroglus partiallianse fikk inn 212 representanter.