Andrij Sosniuk (30) er klar til å dra til fronten for andre gang. Han er kritisk til måten nye soldater verves på.

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Det ukrainske militæret mobiliserer på ny. Metoden sår frykt og høster kritikk.

Andrij Sosniuk (30) har allerede vært med å forsvare landet. Hvis han kalles inn igjen, er han klar til å dra tilbake til fronten. Men han er kritisk til måten nye soldater mobiliseres på.

14.02.2023 15:59

– Lykke til, og vær forsiktige, sa en ung mann høyt da han gikk ut av en matbutikk i Kyiv sent på kvelden forrige uke.

Å si lykke til er blitt vanlig her i Ukraina. Det er ikke rart. Ingen vet sikkert når det neste missilangrepet vil komme. Heller ikke hvem som blir drept neste gang. Men russiske eksplosiver er ikke den eneste grunnen til at noen av hovedstadens menn er varsomme når de går ute i gatene for tiden.

